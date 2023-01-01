Alternatifler - JioSaavn

YouTube Music

youtube.com

YouTube Müzik, Google'ın bir yan kuruluşu olan YouTube tarafından geliştirilen bir müzik akışı hizmetidir; müzik akışına yönelik hizmet için özel bir arayüz sağlayarak kullanıcıların türlere, oynatma listelerine ve önerilere göre YouTube'daki şarkılara ve müzik videolarına göz atmasına olanak tanır....