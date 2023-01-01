WebCatalog
Jet2

Jet2

jet2.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jet2 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ödüllü Jet2.com ile uçarken büyük değer ve birinci sınıf hizmet alın. Güneşe, şehre ve kayak destinasyonlarına dost uçuş zamanlarının keyfini çıkarın.

Web Sitesi: jet2.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jet2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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