Alternatifler - Jet Admin

ScaleXP

scalexp.com

ScaleXP, hırslı şirketlerin verilerinin gücünü en üst düzeye çıkarmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için hem finansal hem de pazarlama sistemlerini birleştiren bir veri analitiği platformudur. Önde gelen sistemlerdeki (muhasebe, satış, pazarlama) verileri birleştirerek B2B şirketlerine ...