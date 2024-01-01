Alternatifler - JENTIS
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Google Tag Manager
google.com
Etiket yönetimi artık daha kolay. Kodu düzenlemeden tüm web sitesi etiketlerinizi yönetin. Google Etiket Yöneticisi basit, güvenilir ve kolayca entegre edilebilen etiket yönetimi çözümlerini ücretsiz olarak sunar.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Daha hızlı iş büyümesi için pazarlama otomasyon yazılımı. Zoho MarketingHub, birden fazla kanaldaki pazarlama faaliyetlerinizi başarıyla yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, bunları müşterilere dönüştürün ve onları d...
Databox
databox.com
İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.
TheyDo
theydo.io
Sorunları müşteri odaklı çözmek için Dijital Tasarım Düşüncesi. Büyük ölçekte kanıtlanmış bir yöntem kullanarak çığır açan yenilikler üretmek için işletmenizi dönüştürün.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
Geckoboard
geckoboard.com
Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.
Funnel
funnel.io
Herhangi bir pazarlama veya reklam veri kaynağından veri toplanmasını destekler ve pazarlama verilerini otomatik pazarlama raporlarına dönüştürür.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph, pazarlama analitiği ve sosyal medya raporlaması için en görsel raporlama aracıdır. Şimdi ücretsiz denemeye başlayın! CC'ye gerek yok.
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics ile pazarlama verilerinizi Google E-Tablolar, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake ve daha fazlasına taşıyın.
Oviond
oviond.com
Dijital Pazarlama kontrol panelleri ve raporlama Müşterileriniz 5 dakikadan kısa sürede sevecek. Otomatik, tamamen özelleştirilebilir çapraz kanal dijital pazarlama kontrol panelleri ve raporlarıyla müşteri yatırım getirisini optimize ederken pazarlama ajansınızın değerini sergileyin.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Heap
heap.io
Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
Reportei
reportei.com
Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...
Woopra
woopra.com
İlk pazarlama dokunuşundan ürün kullanımına kadar tüm müşteri yolculuğunu analiz edin ve görselleştirin. Ücretsiz planımıza bugün kaydolun.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Contentsquare
contentsquare.com
Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io, UTM'lerinizi ekibinizle oluşturmanın, paylaşmanın ve senkronize etmenin en iyi yoludur. Dağınık e-tablolar kullanmayı bırakın ve analizlerinizde iyi kampanya verileri elde edin.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
Piwik PRO
piwik.pro
Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
Tealium
tealium.com
Tealium, kurumsal etiket yönetimi, bir API merkezi, makine öğrenimine sahip bir müşteri veri platformu ve veri yönetimi ürünleri satan, 2008 yılında San Diego, Kaliforniya'da kurulmuş, ABD merkezli bir Amerikan şirketidir.
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
Keen
keen.io
Keen, Apache Kafka üzerine kurulu, tümüyle yönetilen bir etkinlik akışı platformudur. 30 günlük ücretsiz abonelikle dakikalar içinde yayın yapmaya başlayın.
Dataslayer
dataslayer.ai
DİJİTAL PAZARLAMA RAPORLAMASI KOLAYLAŞTI. Tüm Digital MK verilerinizi Google E-Tablolar, Data Studio, İş Zekası platformlarına (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) ve BigQuery'ye saniyeler içinde aktarın. En iyi Supermetrics alternatifi.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics reklamveren veritabanı ve dijital pazarlama zekası platformu, rakiplerinizin dijital reklam stratejilerine şeffaflık getirir.
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını iyileştirmek, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini e...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
Quantcast
quantcast.com
Açık internette reklam vermeye tamamen yeni bir yaklaşım getiriyoruz.
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics, her tür ve büyüklükteki işletme için değerli ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlamak üzere tasarlanmış, erişilebilir bir çevrimiçi dinleme ve izleme aracıdır. Sistem, günlük olarak milyonlarca kanalı sürekli olarak izliyor ve gelişmiş iş analitiği yapay zekasını kullanarak tü...
Keitaro Tracker
keitaro.io
Keitaro, CPA ve Dijital Pazarlama için Ultimate Reklamcılık Takipçisidir. Keitaro, gelen parametreler ve kullanıcı dönüşümleri ile gerekli tüm verileri toplamanıza olanak tanır. Trafiğinizi optimize edin, kontrol edin ve koruyun. Ölçek büyütmeye ve kar elde etmeye odaklanın.
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI, çok kanallı markalar için yapay zekadan yararlanan gelişmiş bir pazarlama karması modelleme (MMM) çözümüdür. Benzersiz verilerinizi ve onlarca yıllık makine öğrenimi ve istatistiksel uzmanlığımızı birleştirerek markanıza özel olarak tasarlanmış kanallar arası gelir ilişkilendirme ve bü...
EasyInsights
easyinsights.ai
Pazarlama performansınızın tam resmini elde etmek için Reklam maliyetlerini ve tıklamalarını, uygulama analizlerini, web sitesi dönüşümlerini ve CRM verilerini birleştirin. İçgörü oluşturmak için sıkıcı veri dönüştürme görevlerini otomatikleştirerek gelir yaratmaya ve kârlılığa lazerle odaklanın. He...
Nugit
nugit.co
Nugit, bir gösterge panosunun ötesine geçen, insanların yoğun ve karmaşık verileri inceleyerek içlerindeki öngörüleri ve fırsatları bulmasına yardımcı olan otomatik bir Veri Hikayesi Anlatma Platformudur. Nugit, bu öngörüleri geniş ölçekte veri hikayesi anlatımı yoluyla sunabiliyor, böylece anında a...
Metrics Watch
metricswatch.com
E-posta tabanlı pazarlama raporlama aracı. Müşterilerinize e-posta yoluyla gönderilen analizler, SEO, PPC, SEM veya sosyal medya raporları ve gösterge tabloları. Ve bu bir PDF veya bağlantı DEĞİLDİR!
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Pazarlamacılara harekete geçme gücü veriyoruz. Marketing Evolution, tüm pazarlama programlarınızı entegre etmenize ve merkezileştirmenize yardımcı olarak, kanallar arası pazarlama yatırımlarınızı üst huni farkındalığından alt huni dönüşümlerine kadar izlemenize, artan medya etkinliğini anlamanıza ve...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak pe...
CrowdPower
crowdpower.io
SaaS ürünlerine yönelik 1 numaralı müşteri etkileşimi platformuyla yeni kullanıcıları kabul etmek, kaybı azaltmak ve müşterilerin etkileşimde kalmasını sağlamak için basit e-posta otomasyonları oluşturun.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, çevrimiçi işletmelerin sızdıran hunileri anında düzeltmek ve geliri artırmak için kullandığı gizli silahtır. Platform, yerinde tüketici yolculuğunun her adımını aydınlatıyor ve gizli sürtüşme noktalarını ortaya çıkarmak ve önceliklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor; gelir liderlerin...