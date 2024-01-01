Alternatifler - Jedox

Spinify

spinify.com

1 Numaralı Satış Oyunlaştırma Platformu olarak derecelendirilen Spinify, kendi liginde gelişmiş yapay zekayı entegre ederek satış ekibi verimliliğinde ve üretkenliğinde devrim yaratan tek platform olarak öne çıkıyor. Spinify, işinizi büyümenin herhangi bir aşamasında desteklemek için şeffaf, net ve ...