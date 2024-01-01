Alternatifler - Jasper
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Krisp
krisp.ai
Uzak toplantılar, podcast'ler ve kayıtlar sırasında arka plan gürültüsü ve yankı olmadan HD sesin keyfini çıkarın. Krisp, gürültülü dikkat dağıtıcı unsurları önleyerek üretkenliği ve profesyonelliği artırır.
Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Hour One
hourone.ai
15 dakikadan kısa sürede AI video içeriği oluşturun. Herhangi bir metni, slaytı veya istemi dakikalar içinde profesyonel sunucu liderliğindeki videolara dönüştürün. Herhangi bir dilde
AssemblyAI
assemblyai.com
Konuşmayı yazıya dökmek ve anlamak için güçlü yapay zeka modellerine erişin Basit API'miz konuşma tanıma, konuşmacı algılama, konuşma özetleme ve daha fazlası için yapay zeka modellerini ortaya çıkarır. Basit bir API aracılığıyla üretime hazır, ölçeklenebilir ve güvenli yapay zeka modelleri sunmak ...
Deepgram
deepgram.com
Uygulamalarınıza Voice AI ekleyin. Startup'lardan NASA'ya kadar Deepgram API'leri her gün milyonlarca ses dakikasını yazıya dökmek ve anlamak için kullanılıyor. Hızlı, doğru, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli. Geliştiricilerin güvenle oluşturması ve daha hızlı teslim etmesi gereken her şey.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector is a voice verification tool that helps detect authenticity and filter out AI-generated voices. It offers users peace of mind and protection against audio manipulation, misinformation, voice scams, and plagiarism in oral assessments. * AI Voice Detector is a tool designed to disti...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger is a web-based speech recognition and voice translation software that includes auto-punctuation, auto-save, timestamps, in-text editing capability, transcription of audio files, export options and more. * Speechlogger is a tool designed for automatic live captioning and translation of...
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo is reinventing dictation for medical professionals. Whether you're in the veterinary or human medical industry, Talkatoo is the speech to text software solution for you. Talkatoo is compatible on both Windows and Mac, works in any field that you can type (PIMs and EHR's included), and is ve...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics is the world’s leading expert in Speech Intelligence, combining the latest breakthroughs in AI and ML to unlock the business value in human speech. Businesses use Speechmatics worldwide to accurately understand and transcribe human-level speech into text regardless of demographic, age, ...
OpenAI
openai.com
OpenAI is an AI research and deployment company dedicated to ensuring that general-purpose artificial intelligence benefits all of humanity. AI is an extremely powerful tool that must be created with safety and human needs at its core. OpenAI is dedicated to putting that alignment of interests first...