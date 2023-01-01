Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jane çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Jane, rezervasyon yapmayı, çizelge oluşturmayı, planlamayı, faturalandırmayı ve ödeme almayı kolaylaştıran, sağlık ve sağlıklı yaşam uygulayıcılarına yönelik çevrimiçi bir platformdur.

Web Sitesi: jane.app

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