Alternatifler - Ivy.ai

Chatbase

chatbase.co

Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.