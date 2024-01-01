Alternatifler - ivideon.com

SOLINK

solink.com

Solink, karınızı artırmak, hırsızlığı azaltmak ve zamanınızı geri kazanmanıza yardımcı olmak için size ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlamak üzere kamera çekimlerinizi POS verilerinizle birleştiren, abonelik tabanlı bir yazılımdır. Solink, tüm POS işlemlerinizi inceler ve bunları ilgili gerçek zama...