Alternatifler - InMoment

ATLAS.ti

atlasti.com

Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca aça...