Alternatifler - InMoment
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn, şirketlerin metin verilerinden yeni değer yaratmasına olanak tanıyan bir Metin Analizi platformudur. Kullanıcıların duygu analizi, konu tespiti, anahtar kelime çıkarma ve daha fazlası gibi makine öğrenimi modellerini eğiterek özelleştirilmiş metin sınıflandırması ve çıkarma analizi oluş...
Synthesys
synthesys.io
Synthesys platformu, yapay zeka görsel-işitsel içerik üretme ihtiyacını fark eden dil ve yapay zeka uzmanlarıyla birlikte sezonun ses ve video aktörleri tarafından geliştirildi. Kişiselleştirilmiş içerik ve Sentetik medyanın içeriğin geleceği olduğuna inanıyoruz. Değerli içeriğin hızlı ve kolay bir ...
InfraNodus
infranodus.com
InfraNodus, kullanıcılara araştırma ve keşif konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir görsel metin ağı analiz aracıdır. Metinsel verileri bir ağ grafiği olarak işleyebilir ve görselleştirebilir, ana konulara, aralarındaki ilişkilere ve kör noktalara ilişkin içgörü sağlayabi...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
NVivo
qsrinternational.com
Nitel Veri Analizi Yazılımıyla İçgörülerin Kilidini Açın Lider nitel veri analizi çözümü NVivo 14 ile nitel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfedin. NVivo 14 ile, verilerinize ilişkin karmaşık sorular sorarak temaları tanımlayabilir ve sonuçlara varabilir, daha zengin içgörüleri ortay...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Verint
verint.com
Verint, dünyanın en ikonik markalarının kurum genelinde iş, veri ve deneyimleri birbirine bağlayarak kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşımla markalar, işin geleceğine uyum sağlarken ilerleyebilir ve gelişebilir, organizasyonel ve veri silolarının yarattığı verimsizlikleri ...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI, çok sayıda ödül kazanmış bir yapay zeka veri çıkarma yazılımıdır. Bilgisayarla görme ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren yapay zeka modellerimiz, her türlü belgeyi benzeri görülmemiş bir doğrulukla anlayabilir ve yorumlayabilir. Teknolojimiz, otomatik veri çıkarma için yeni bir sta...
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca aça...
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
DeepOpinion, otomasyon profesyonellerinin kod olmadan metin ve belge süreçleri için kurumsal düzeyde yapay zeka otomasyonları oluşturmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir platformdur. Metin ve belge iş akışlarını uçtan uca otomatikleştirmek için son teknoloji makine öğrenimi ve derin öğrenme mo...
NetMiner
netminer.com
NetMiner, vasıfsız kullanıcılar için otomatik Komut Dosyası Oluşturucu ile donatılmış dahili Python tabanlı komut dosyası motoru içerir. Daha sonra kullanıcılar NetMiner'ı mevcut GUI veya programlanabilir komut dosyası dili ile çalıştırabilirler.
unitQ
unitq.com
UnitQ, geri bildirim döngünüzün eksik halkasıdır ve yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için kullanıcı geri bildirimlerinden yapay zeka destekli bilgiler sağlar. Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime ve HelloFresh gibi kategori lideri şirketler, büyümeyi...
DeepTalk
deep-talk.ai
Deep Talk ile müşteri ve çalışan geri bildirimlerini analiz etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yalnızca birkaç tıklamayla anketler, incelemeler, sohbetler ve e-postalar dahil her türlü metni güçlü verilere dönüştürebilirsiniz. Bu araç, geri bildirimleri sınıflandırmanıza ve kategorilere ayırmanıza,...
QuData
qudata.com
QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...
Beehive AI
beehive.ai
Yalnızca Beehive AI, ısmarlama üretken yapay zekayı niceliksel analizle birleştirir; böylece araştırma ve içgörü liderleri, iş paydaşları için güvenilir, eyleme dönüştürülebilir yanıtlar oluşturmak üzere metin özetlerinin ve silolanmış verilerin ötesine geçebilir. Uzmanlar tarafından doğrulanan, ken...
Text2data
text2data.com
Analiz bittiğinde, belgenin genel puanını ve vurgulanan ifadelerle birlikte giriş metnini göreceksiniz. Bazı kelimelerin farklı kutuplara sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız olumsuzlukları kontrol etmek önemlidir.
Labelf
labelf.ai
Labelf, kendi verilerinize dayanarak bir öğleden sonra en yeni ve en iyi AI modellerini eğitmenize olanak tanıyan, kodsuz bir AI metin sınıflandırma aracıdır. En popüler kullanım durumu, çağrılara, postalara veya sohbetlere dayalı müşteri destek iş akışlarını yorumlamak, analiz etmek ve otomatikleşt...
Yabble
yabble.com
Yabble, anında harekete geçebilmeniz için anında içgörüler oluşturur. Dünyanın ilk ChatGPT eklentisinden verilerinizi anında sayan, özetleyen ve onlarla sohbet eden bir araç paketine kadar - Yabble, zamandan tasarruf sağlayan özel AI ürünleriyle içgörüler ve metin analitiğinde devrim yaratan türünün...
Displayr
displayr.com
Displayr, pazar araştırmacılarının güçlü veri hikayelerini hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir analiz ve raporlama yazılımıdır. 1. Projenin daha hızlı tamamlanması. 2. Genellikle dışarıdan temin edeceğiniz görevleri şirket içinde halledin. ...
Forsta
forsta.com
Bir Press Ganey şirketi olan Forsta, CX (Müşteri Deneyimi), Çalışan Deneyimi (EX), Pazar Araştırması arasındaki siloları parçalayan kapsamlı bir Deneyim ve Araştırma Teknolojisi platformu olan HX (İnsan Deneyimi) Platformunu güçlendirir; böylece şirketler izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve ...
Keatext
keatext.ai
Daha iyi insan deneyimleri yaratmak için geri bildirimleri analiz edin. Keatext, müşteri ve çalışanın sesini günlük faaliyetlerinize getirir. Platformumuz, müşteri deneyimi, pazarlama ve İK ekiplerinin, değerlendirmeler, açık uçlu anketler ve iletişim merkezi çağrıları gibi büyük miktardaki geri bil...
MeaningCloud
meaningcloud.com
METİN ANALİZİ. Anlam Bulutu, metin madenciliği ve müşterinin sesi için pazar lideri çözümler. Metin API'mızı keşfetmek için şimdi web sitemize kaydolun
Thematic
getthematic.com
Thematic, ürünleri ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için herhangi bir kanaldan gelen yapılandırılmamış geri bildirim verilerini içgörülere dönüştürür. Yapay zeka tarafından desteklenen ve iş bilginizin rehberliğinde, doğru sonuçları gerçekten hızlı bir şekilde almak artık çok kolay. Tematik iht...
Playvox
playvox.com
Konuşma hacminiz arttıkça müşteri sorunları ve isteklerini takip etmek zorlaşır. Prodsight uygulaması, Zendesk ve Intercom konuşmalarınızı konular ve görüşler açısından otomatik olarak analiz ederek ve en yaygın kullanıcı sorunları hakkında sürekli olarak güncellenen bir rapor üreterek bunu kolaylaş...
Gavagai
gavagai.io
Müşterilerinizin size ne söylediğini anlayın Gavagai, müşterilerinizin size söylediklerinden değerli müşteri bilgileri elde etmek için çığır açan metin analizi teknolojisi sağlar. Hizmetimizi kullanarak müşteri geri bildirimlerini sürekli takip ederek müşterinizi daha iyi anlayacaksınız ve bu da an...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Müşterilerinizin düşüncelerini, duygularını, motivasyonlarını ve karar verme süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için videolardan, sosyal gönderilerden, ürün sayfalarındaki yapılandırılmamış metin verilerinden elde edilen değerli, net, dikkate değer ve dikkat çekici bilgiler. Comments Ana...
Olvy
olvy.co
Olvy, kullanıcı geri bildirimlerini ürün ekipleri için eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren, yapay zeka destekli bir geri bildirim yönetimi aracıdır. Derin analiz ve gerçek zamanlı iletişim sayesinde Olvy, kullanıcıları ürün geliştirmenizin merkezinde tutar. Kullanıcıların sevdiği ürünler yara...
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc, OCR ve yapay zeka kullanımı sayesinde yapılandırılmamış metinleri yapılandırılmış verilere dönüştüren otomatik bir belge okuma ve işleme çözümüdür. Fatura ve diğer dokümanların veri giriş ekipleri tarafından yönetilmesinden kaynaklanan iş yükü azalacaktır. Bu araç, şirketinizde en çok kull...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics, metin analitiğini genel alan uzmanının kullanımına sunan, kod içermeyen, uçtan uca SaaS tabanlı bilgi otomasyonu ve metin analitiği platformudur. Kuruluşlar bunu müşteri geri bildirimlerini analiz ederek değer elde etmek, tüketici ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını anlamak için sosyal...
Wonderflow
wonderflow.ai
Her gün milyonlarca müşteri beğendiği, sevdiği, nefret ettiği veya değiştirmeyi dilediği ürünler hakkında yorum bırakıyor. Gündelik, sıradan FMCG ürünlerinden, birden fazla fiyat noktası ve ürün yelpazesinde düzinelerce varyasyon bulunan üst düzey satın alımlara kadar, doğru iş zekası karmaşık, zama...