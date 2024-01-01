Alternatifler - InfraNodus
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
NVivo
qsrinternational.com
En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde temizlemeyi, etiketlemeyi ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Son teknoloji Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Otomasyon profesyonelleri için kodsuz yapay zeka. Son olarak, metin ve belge süreçleri için kod gerektirmeden kurumsal düzeyde yapay zeka otomasyonları oluşturmaya yönelik hepsi bir arada platform.
InMoment
inmoment.com
InMoment'in Deneyim İyileştirme (XI) yaklaşımı, geleneksel müşteri deneyimi yönetiminin ötesine geçiyor ve verileri, teknolojiyi ve sektör uzmanlığını birleştiriyor."
MeaningCloud
meaningcloud.com
TEXT ANALYTICS. MeaningCloud market-leading solutions for text mining and voice of the customer. Register now on our website to discover our text API
Yabble
yabble.com
Yabble creates instant insights so you can take instant action. From the world’s first ChatGPT plugin to a suite of tools that count, summarize and chat with your data instantly – Yabble is a first-of-its-kind, cutting-edge technology company revolutionizing insights and text analytics with propriet...
unitQ
unitq.com
unitQ is the missing link in your feedback loop, providing AI-powered insights from user feedback to help you craft high-quality products, services, and experiences. Category-leading companies like Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime, and HelloFresh rely on unitQ to drive growth, reduce churn,...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI is a multiple award-winning AI data extraction software. By combining computer vision and natural language processing (NLP), our AI models are able to understand and interpret any type of document with unprecedented accuracy. Our technology sets a new standard for automated data extract...
Thematic
getthematic.com
Thematic turns unstructured feedback data from any channel into insights to improve products and customer experiences. Powered by AI and guided by your business knowledge, now it's easy to get accurate results, really fast. Thematic delivers the answers you need - why did your score change? What are...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai is a no code service automation platform that empowers customer support teams to build AI models that they can directly control to improve and automate critical support processes. We seamlessly integrate into Zendesk and Salesforce and take the tedious and manual tasks out of agents’ hands s...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai is a no code service automation platform that empowers customer support teams to build AI models that they can directly control to improve and automate critical support processes. We seamlessly integrate into Zendesk and Salesforce and take the tedious and manual tasks out of agents’ hands s...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight delivers AI-powered text analysis to help brands and agencies generate customer, target audience and competitor intelligence from words. The platform delivers an efficient and scalable solution for uncovering actionable insights from survey open-ends, reviews, customer service trans...
Playvox
playvox.com
As your conversation volume grows, it becomes hard to stay on top of customer issues and requests. The Prodsight app makes this easy by automatically analysing your Zendesk and Intercom conversations for topics and sentiment and producing a continuously updated report on the most common user issues....
Lumoa
lumoa.me
Lumoa is the first CX platform to offer GPT. In the past, companies used to spend weeks collecting, analyzing, interpreting, and reporting on customer feedback from multiple sources. Now, every employee can ask questions and receive real-time answers based on the voice of the customer. Lumoa helps m...
Chattermill
chattermill.com
The Chattermill Customer Experience Intelligence Platform helps businesses unlock their customer reality and understand the voice of their customers. Using Chattermill, companies can unify their customer feedback data across reviews, support tickets, conversations, and social media to uncover what c...
QuData
qudata.com
QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche, dağlar kadar müşteri geri bildirimini dakikalar içinde analiz eden, hızlı bir şekilde derin içgörüler sağlamanıza ve şirketinizin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir geri bildirim analitiği platformudur. Kapiche'nin platformu herhangi bir kurulum veya kod çerçevesi gerektirmez. He...
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından benzer şekilde desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilid...
Kimola
kimola.com
Kimola, araştırma profesyonelleri için SaaS ürünleri sunan bir ResTech şirketidir. Kimola Analytics, belirli bir tüketici kitlesinin yaşam tarzının farklı yönlerini sunar. Bu kitleler kullanıcılar tarafından tanımlanıyor ve Kimola'nın yapay zeka motoru tarafından oluşturuluyor. Böylece reklamverenl...
Caplena
caplena.com
Çok sayıda müşteri geri bildirimini sıkıcı bir şekilde elemek için sayısız saatler harcadığınız oldu mu? Caplena.com, incelemelerden veya açık uçlu sorulara verilen yanıtlardan alınan büyük miktardaki serbest metni analiz etmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltmak için Artırılmış Zeka'yı kullan...
Forsta
forsta.com
Bir Press Ganey şirketi olan Forsta, CX (Müşteri Deneyimi), Çalışan Deneyimi (EX), Pazar Araştırması arasındaki siloları parçalayan kapsamlı bir Deneyim ve Araştırma Teknolojisi platformu olan HX (İnsan Deneyimi) Platformunu güçlendiriyor; izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve daha eksiksiz bi...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Müşterilerinizin düşüncelerini, duygularını, motivasyonlarını ve karar verme süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için videolardan, sosyal gönderilerden, ürün sayfalarındaki yapılandırılmamış metin verilerinden elde edilen değerli, net, dikkate değer ve dikkat çekici bilgiler. Comments Ana...
DeepTalk
deep-talk.ai
İş süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış son teknoloji SaaS çözümümüzle veri analitiği süreçlerinizde devrim yaratın.
Olvy
olvy.co
Yapay zeka destekli değişiklik günlüğünüz. Her hafta sürüm yazmaya saatler harcamadan kullanıcılarınızı ürün güncellemeleri hakkında bilgilendirin. Güzel ve etkili değişiklik günlüğü bağımsız sayfaları ve uygulama içi widget'larla yeni özellikleri duyurun.