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Alternatifler - InfraNodus

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...

MonkeyLearn

MonkeyLearn

monkeylearn.com

MonkeyLearn, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde temizlemeyi, etiketlemeyi ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Son teknoloji Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir.

DeepOpinion

DeepOpinion

go.deepopinion.ai

Otomasyon profesyonelleri için kodsuz yapay zeka. Son olarak, metin ve belge süreçleri için kod gerektirmeden kurumsal düzeyde yapay zeka otomasyonları oluşturmaya yönelik hepsi bir arada platform.

InMoment

InMoment

inmoment.com

InMoment'in Deneyim İyileştirme (XI) yaklaşımı, geleneksel müşteri deneyimi yönetiminin ötesine geçiyor ve verileri, teknolojiyi ve sektör uzmanlığını birleştiriyor."

MeaningCloud

MeaningCloud

meaningcloud.com

TEXT ANALYTICS. MeaningCloud market-leading solutions for text mining and voice of the customer. Register now on our website to discover our text API

Yabble

Yabble

yabble.com

Yabble creates instant insights so you can take instant action. From the world’s first ChatGPT plugin to a suite of tools that count, summarize and chat with your data instantly – Yabble is a first-of-its-kind, cutting-edge technology company revolutionizing insights and text analytics with propriet...

unitQ

unitQ

unitq.com

unitQ is the missing link in your feedback loop, providing AI-powered insights from user feedback to help you craft high-quality products, services, and experiences. Category-leading companies like Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime, and HelloFresh rely on unitQ to drive growth, reduce churn,...

Evolution AI

Evolution AI

evolution.ai

Evolution AI is a multiple award-winning AI data extraction software. By combining computer vision and natural language processing (NLP), our AI models are able to understand and interpret any type of document with unprecedented accuracy. Our technology sets a new standard for automated data extract...

Thematic

Thematic

getthematic.com

Thematic turns unstructured feedback data from any channel into insights to improve products and customer experiences. Powered by AI and guided by your business knowledge, now it's easy to get accurate results, really fast. Thematic delivers the answers you need - why did your score change? What are...

Lang.ai EU

Lang.ai EU

lang.ai

Lang.ai is a no code service automation platform that empowers customer support teams to build AI models that they can directly control to improve and automate critical support processes. We seamlessly integrate into Zendesk and Salesforce and take the tedious and manual tasks out of agents’ hands s...

Lang.ai US

Lang.ai US

lang.ai

Lang.ai is a no code service automation platform that empowers customer support teams to build AI models that they can directly control to improve and automate critical support processes. We seamlessly integrate into Zendesk and Salesforce and take the tedious and manual tasks out of agents’ hands s...

Relative Insight

Relative Insight

relativeinsight.com

Relative Insight delivers AI-powered text analysis to help brands and agencies generate customer, target audience and competitor intelligence from words. The platform delivers an efficient and scalable solution for uncovering actionable insights from survey open-ends, reviews, customer service trans...

Playvox

Playvox

playvox.com

As your conversation volume grows, it becomes hard to stay on top of customer issues and requests. The Prodsight app makes this easy by automatically analysing your Zendesk and Intercom conversations for topics and sentiment and producing a continuously updated report on the most common user issues....

Lumoa

Lumoa

lumoa.me

Lumoa is the first CX platform to offer GPT. In the past, companies used to spend weeks collecting, analyzing, interpreting, and reporting on customer feedback from multiple sources. Now, every employee can ask questions and receive real-time answers based on the voice of the customer. Lumoa helps m...

Chattermill

Chattermill

chattermill.com

The Chattermill Customer Experience Intelligence Platform helps businesses unlock their customer reality and understand the voice of their customers. Using Chattermill, companies can unify their customer feedback data across reviews, support tickets, conversations, and social media to uncover what c...

QuData

QuData

qudata.com

QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...

Kapiche

Kapiche

kapiche.com

Kapiche, dağlar kadar müşteri geri bildirimini dakikalar içinde analiz eden, hızlı bir şekilde derin içgörüler sağlamanıza ve şirketinizin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir geri bildirim analitiği platformudur. Kapiche'nin platformu herhangi bir kurulum veya kod çerçevesi gerektirmez. He...

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

Markalar ve akademisyenler tarafından benzer şekilde desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilid...

Kimola

Kimola

kimola.com

Kimola, araştırma profesyonelleri için SaaS ürünleri sunan bir ResTech şirketidir. Kimola Analytics, belirli bir tüketici kitlesinin yaşam tarzının farklı yönlerini sunar. Bu kitleler kullanıcılar tarafından tanımlanıyor ve Kimola'nın yapay zeka motoru tarafından oluşturuluyor. Böylece reklamverenl...

Caplena

Caplena

caplena.com

Çok sayıda müşteri geri bildirimini sıkıcı bir şekilde elemek için sayısız saatler harcadığınız oldu mu? Caplena.com, incelemelerden veya açık uçlu sorulara verilen yanıtlardan alınan büyük miktardaki serbest metni analiz etmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltmak için Artırılmış Zeka'yı kullan...

Forsta

Forsta

forsta.com

Bir Press Ganey şirketi olan Forsta, CX (Müşteri Deneyimi), Çalışan Deneyimi (EX), Pazar Araştırması arasındaki siloları parçalayan kapsamlı bir Deneyim ve Araştırma Teknolojisi platformu olan HX (İnsan Deneyimi) Platformunu güçlendiriyor; izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve daha eksiksiz bi...

Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

Müşterilerinizin düşüncelerini, duygularını, motivasyonlarını ve karar verme süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için videolardan, sosyal gönderilerden, ürün sayfalarındaki yapılandırılmamış metin verilerinden elde edilen değerli, net, dikkate değer ve dikkat çekici bilgiler. Comments Ana...

DeepTalk

DeepTalk

deep-talk.ai

İş süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış son teknoloji SaaS çözümümüzle veri analitiği süreçlerinizde devrim yaratın.

Olvy

Olvy

olvy.co

Yapay zeka destekli değişiklik günlüğünüz. Her hafta sürüm yazmaya saatler harcamadan kullanıcılarınızı ürün güncellemeleri hakkında bilgilendirin. Güzel ve etkili değişiklik günlüğü bağımsız sayfaları ve uygulama içi widget'larla yeni özellikleri duyurun.

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