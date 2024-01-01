Alternatifler - Indicative
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
TheyDo
theydo.io
Sorunları müşteri odaklı çözmek için Dijital Tasarım Düşüncesi. Büyük ölçekte kanıtlanmış bir yöntem kullanarak çığır açan yenilikler üretmek için işletmenizi dönüştürün.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
FullStory
fullstory.com
FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Pendo
pendo.io
Pendo, NTV'de yayınlanan ve ilk kez 3 Aralık 2014'te gösterime giren bir Kenya drama televizyon dizisidir. Dizi Grace danile tarafından yazılmıştır, yapımcılığını ve dağıtımını DIL Pictures üstlenmiştir.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
PostHog
posthog.com
Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.
Heap
heap.io
Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.
Woopra
woopra.com
İlk pazarlama dokunuşundan ürün kullanımına kadar tüm müşteri yolculuğunu analiz edin ve görselleştirin. Ücretsiz planımıza bugün kaydolun.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Contentsquare
contentsquare.com
Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.
Whatfix
whatfix.com
Whatfix, web uygulamaları ve yazılım ürünleri için uygulama içi rehberlik ve performans desteği sağlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Whatfix, şirketlerin web uygulamalarında görünen etkileşimli kılavuzlar oluşturmasına yardımcı olur. Whatfix'in San Jose, Kaliforniya ve Bengaluru, Hindistan'da ofi...
Lucky Orange
luckyorange.com
Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.
Smartlook
smartlook.com
Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.
UserVoice
uservoice.com
Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
Flywheel
getflywheel.com
Hepsi bir arada WordPress ajans barındırma platformu. Müşterinizin WordPress web sitelerini tek bir yerden yönetin, sürekli gelir elde edin ve onları sürekli memnun edin.
Piwik PRO
piwik.pro
Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
Tealium
tealium.com
Tealium, kurumsal etiket yönetimi, bir API merkezi, makine öğrenimine sahip bir müşteri veri platformu ve veri yönetimi ürünleri satan, 2008 yılında San Diego, Kaliforniya'da kurulmuş, ABD merkezli bir Amerikan şirketidir.
Keen
keen.io
Keen, Apache Kafka üzerine kurulu, tümüyle yönetilen bir etkinlik akışı platformudur. 30 günlük ücretsiz abonelikle dakikalar içinde yayın yapmaya başlayın.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Daha iyi kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi size veriyoruz. Kissmetrics, davranış tabanlı bir analiz ve e-posta otomasyon platformudur. Ürün ekiplerinin ve pazarlamacıların daha fazla müşteri kazanmasına, elde tutmasına ve büyütmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
İçeriğinizin performansını yapay zekanın gücüyle optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında gösterir ve sizi yavaşlatmadan veri bilgilerine yönelik kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten ...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını iyileştirmek, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini e...
Stormly
stormly.com
Verilerinizi Tek Tıklamayla Analizlere Dönüştürün 🤯. Kontrol Panelinizi oluşturun ve ürün verilerinizdeki kalıpları anında keşfedin.
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
Snowplow
snowplow.io
Snowplow, ekiplere davranışsal verilerin nasıl toplandığı, yapılandırıldığı, işlendiği, modellendiği ve saklandığı konusunda tam esneklik ve kontrol sağlar.
CrowdPower
crowdpower.io
SaaS ürünlerine yönelik 1 numaralı müşteri etkileşimi platformuyla yeni kullanıcıları kabul etmek, kaybı azaltmak ve müşterilerin etkileşimde kalmasını sağlamak için basit e-posta otomasyonları oluşturun.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, çevrimiçi işletmelerin sızdıran hunileri anında düzeltmek ve geliri artırmak için kullandığı gizli silahtır. Platform, yerinde tüketici yolculuğunun her adımını aydınlatıyor ve gizli sürtüşme noktalarını ortaya çıkarmak ve önceliklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor; gelir liderlerin...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ...
Insightech
insightech.com
Insightech, dijital ekiplere örneklenmiş veya eksik verilerden etkilenmeyen net dijital deneyim öngörüleri sağlar. Insightech ile kurulumu ve çalıştırması kolay tek bir çözümde kapsamlı pazarlama raporlaması, sayfa içeriği analizi, dönüşüm hunisi optimizasyonu ve web sitesinin yeniden platform oluşt...
UXCam
uxcam.com
UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...
ShiftX
shiftx.com
Çoğu süreç aracının eğitimli uzmanlar için bile kullanımı zor ya da esnek bir karmaşadır. ShiftX, herhangi bir eğitim gerektirmeden herkesi kapsayan, arada kalan kullanıcı dostu süreç modelleme aracıdır.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçümü ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ili...
Funnelytics
funnelytics.io
Yolculuğunuzu bir beyaz tahta üzerinde haritalandırmanıza ve gerçekte nasıl performans gösterdiğini görmek için verileri üst üste bindirmenize olanak tanıyan görsel bir müşteri yolculuğu analiz aracı.
Mouseflow
mouseflow.com
Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
Zipy.ai
zipy.ai
Geleneksel araçlar önünüze bir hata listesi sunabilir, ancak Zipy size gerçek zamanlı müşteri yolculukları aracılığıyla hangilerinin önemli olduğunu söyler.
Latana
latana.com
Makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen Latana Marka Takibi, ölçeklenebilir marka yönetimi öngörüleri sunarak markaların daha iyi pazarlama kararları almasına yardımcı olur.
June
june.so
June, B2B SaaS için hafif bir ürün analitiğidir. Eyleme geçirilebilir içgörüler ve özel olarak oluşturulmuş raporları saatler değil, saniyeler içinde alın.
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...
Bombora
bombora.com
Satın almaya hazır işletmeleri rakiplerinizden önce bulun. Sektörün en kapsamlı ve gizlilikle uyumlu Intent verilerini kullanarak bağlanın ve satış yapın.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Hubalz
hubalz.com
Farklı cihazlarda ve platformlarda müşterilerinizi tam olarak anlayın. Hubalz size müşteri yolculuğunu anlamanız ve pazarlama yatırım getirisini artırmanız için araçlar sunar.