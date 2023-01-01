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Alternatifler - Impact

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.

Kiflo

Kiflo

kiflo.com

Bir PRM'den daha fazlası olan Kiflo, sizinle birlikte büyüyen sezgisel bir Ortak Başarı Platformudur. Kullanımı kolay ürünümüz, uygulamalı uzman ekibimiz ve kapsamlı kaynak kütüphanemiz, daha güçlü ortaklıklar ve gelişen ekosistemler sağlar.

PartnerTap

PartnerTap

partnertap.com

PartnerTap, iş ortağı geliri için veri odaklı bir keşif platformudur. PartnerTap, iş ortağı, kanal ve satış ekiplerine hesap eşlemeyi otomatikleştirmek, iş ortağı hattını gerçek zamanlı olarak paylaşmak, yeni beyaz alan satış fırsatlarını belirlemek ve iş ortaklarıyla ortak satışa başlamak için ihti...

WorkSpan

WorkSpan

workspan.com

WorkSpan, 1 numaralı ekosistem iş yönetimi platformudur. Ortaklık ve ittifak ekibinin, ortaklardan daha yüksek kazanma oranları ve daha düşük satış maliyetleriyle gelir elde etmesine yardımcı oluyoruz. Günümüzde iş ortağı yöneticileriniz, bilgiler dağıldığında veya silolarda kaybolduğunda iş ortağı ...

Reveal

Reveal

reveal.co

Reveal'in platformu, CRM'nizi ortak şirketlere güvenli bir şekilde bağlayarak, gelir artışını artırmak için örtüşen hesap bilgileri, sıcak potansiyel müşteriler ve ortak pazarlama fırsatları sağlar.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize, uçtan uca teknoloji ve kapsamlı hizmet aracılığıyla pazarlamacılar için karlı büyümeyi destekleyen tek ortaklık yönetimi çözümüdür.

Crossbeam

Crossbeam

crossbeam.com

Crossbeam, gezegendeki en güçlü büyüme aracı olan kendi iş ortağı ekosisteminizle anlamlı müşteri ilişkilerini çekmenize, dönüştürmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

Impartner

Impartner

impartner.com

Impartner, sektörün en sağlam SaaS tabanlı İş Ortağı İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Platformu (MAP) çözümlerini sunar.

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