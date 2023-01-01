WebCatalog
IFlow

IFlow

iflow.ro

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde IFlow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Eksiksiz Zaman ve İK Çözümünüz Zamanlı devam uygulamasında kaydedilen bilgilere gerçek zamanlı olarak herhangi bir cihazdan (telefon, tablet, dizüstü bilgisayar veya PC) nerede olursanız olun erişebilirsiniz.

Web Sitesi: iflow.ro

Yasal Uyarı: WebCatalog, IFlow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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