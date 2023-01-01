Eksiksiz Zaman ve İK Çözümünüz Zamanlı devam uygulamasında kaydedilen bilgilere gerçek zamanlı olarak herhangi bir cihazdan (telefon, tablet, dizüstü bilgisayar veya PC) nerede olursanız olun erişebilirsiniz.

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