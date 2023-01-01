Alternatifler - Icy Leads
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyondan fazla üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızı oluşturun ve onunla etkileşime geçin. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
Hunter.io
hunter.io
Hunter, profesyonel e-posta adreslerini bulmak ve doğrulamak için lider çözümdür. Hunter'ı kullanmaya başlayın ve işletmeniz için önemli olan kişilerle bağlantı kurun.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Nimble
nimble.com
CRM, satış elemanlarından daha fazlası için. Tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM. Kullanımı kolaydır, Outlook/Gmail gelen kutunuzda, sosyal medyada, web'de çalışır.
Seamless.AI
seamless.ai
B2B doğrudan aramalar, cep telefonu numaraları ve e-postalar için 1 numaralı satış aracı. 300.000'den Fazla Satış Yöneticisi, Satış Potansiyellerini Oluşturmak için Seamless.AI'yı Kullanıyor.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Snov.io
snov.io
Daha fazla potansiyel müşteri. Daha fazla satış. Daha fazla gelir. Büyüme sağlayan satış araç kutusu ve CRM platformuyla işinizi ölçeklendirin ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşime geçin.
Mailshake
mailshake.com
E-posta, telefon ve sosyal ağlarla 5 dakika kadar kısa bir sürede satış destek tempoları oluşturun. Aylık 59$'dan başlayan fiyatlarla.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, tüm müşteri etkileşimleriniz için pazarlama veri motorudur. Müşterilerinizi derinlemesine anlayın, gelecekteki potansiyel müşterileri belirleyin ve her bir pazarlama ve satış etkileşimini kişiselleştirin.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
Clay
clay.com
İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.
Growbots
growbots.com
Giden satış sürecinizi tamamen otomatikleştirmek için Growbot'ları kullanın. Tek bir yerde arama ve sosyal yardım. Salesforce ve HubSpot ile entegrasyon sağlıyoruz.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir e-posta bulucudur. Yazılımımız, profesyonellere e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyalarında yardımcı olmak için genel verileri gelişmiş bir potansiyel müşteri e-posta aracına dönüştürür.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
FindThatLead
findthatlead.com
Artık manuel arama işi yok! FindThatLead, satış ve büyüme için potansiyel müşteri yaratmanızı ölçeklendirir.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
HG Insights
hginsights.com
Satış, pazarlama ve strateji ekiplerinin gelirlerini daha hızlı artırmasına yardımcı olmak için sınıfında lider BT Harcaması, Teknoloji Kurulumu ve Sözleşme İstihbaratı sağlıyoruz...
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.
Visual Visitor
visualvisitor.com
B2B Satış Zekası platformumuz, Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha fazla satış yapmasına yardımcı olur. Amaç Verileri, B2B Veritabanı, Web Ziyaretçi Kimliği ve E-posta Takibi.
Cognism
cognism.com
Mükemmel eşinizle bağlantı kurun. Piyasadaki en üstün satış zekasına sahip hedef müşteriler ve kişilerle anlamlı görüşmeler başlatın.
Pobuca Connect
pobu.ca
Ekibinizi çok yönlü bir kişi yönetimi uygulamasıyla yükseltin, birden fazla iş kişi listenizi tek bir birleşik adres defterine dönüştürün ve buna web'den, mobil cihazdan ve hatta Outlook ve Gmail'den erişin. Kişilerinizi düzenlemek, etkinlikleri izlemek, görevleri ayarlamak ve LinkedIn ve e-posta im...
GetEmail.io
getemail.io
Herkesin E-postasını Saniyeler İçinde Alın. Herhangi bir Şirketteki herhangi bir Profesyonelin E-posta Adresini Bir Saniyede Bulmak için Büyük Veri ve Makine Öğrenimi Algoritmalarını kullanıyoruz.
MeetAlfred
meetalfred.com
LinkedIn, e-posta ve Twitter desteği için hepsi bir arada otomasyon çözümünüz. Meet Alfred ile çok kanallı satış hattınızı zahmetsizce yönetmek için sorunsuz otomasyon potansiyelini ortaya çıkarın. Haftada 10 saatten fazla geri kazanarak ekibinizin verimliliğini ve üretkenliğini artırın. Manuel göre...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks, günlük Satış ve Pazarlamayı dönüştürme misyonuna sahip lider bir Satış Etkinleştirme ve Otomasyon Platformudur. Proje, 2018 yılının sonlarında Hollanda'nın Rotterdam kentinde 10 kişilik bir ekiple kuruldu. Platform, şirket ve iletişim verilerini yüksek doğrulukla sağlıyor. 50'den fazla ...
Success.ai
success.ai
Success.ai, doğrulanmış potansiyel müşterilere sınırsız e-posta göndermenize yardımcı olmak ve desteğinizi artırmak için yapay zekayı kullanır. Durdurulamaz bir büyüme elde edebilmeniz için hedeflenecek doğru potansiyel müşterileri belirliyoruz, e-postalarınızı kişiselleştiriyoruz ve kampanyalarınız...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, şirketinizin daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için milyonlarca şirkete ve profesyonele e-posta, telefon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kolay erişim sağlar.
Red Flag Alert
redflagalert.com
B2B Veri, Uyumluluk ve Kredi Riski platformumuzla sizi finansal riskten korurken şirketinizin büyümesini destekleyecek kapsamlı zeka
LoneScale
lonescale.com
Niyet verilerinden ve satış tetikleyicilerinden yararlanarak daha nitelikli bir satış hattı oluşturun ve daha fazla anlaşma yapın.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: Büyüme Odaklı Ekipler için B2B Müşteri Adayı Yaratmayı Dönüştürüyor Satış, pazarlama ve operasyon profesyonelleri için müşteri adayı yaratma sürecini yeniden tasarlayan ve otomatikleştiren yenilikçi B2B potansiyel müşteri yaratma platformu Leadgenerator.io'yu keşfedin. En son tekno...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (eski adıyla Leadleader), satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşterileri bulmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri, uygulamaları ve bilgileri sağlayan pazara açılma platformudur.
SalesQL
salesql.com
LinkedIn potansiyel müşterilerinizi güçlendirin Henüz bağlantı kurmamış olsanız bile, LinkedIn hedeflerinize yönelik e-posta adreslerini bulmak için SalesQL'i kullanın.
Luna.ai
luna.ai
Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...
Clearout
clearout.io
Toplu E-posta Doğrulaması - %98+ Doğru, GDPR Uyumlu, Spam Tuzaklarını Kaldırma, Kötüye Kullanım E-posta Doğrulayıcı, E-posta Bulucu, Gerçek Zamanlı API %99,9 Çalışma Süresi - 100 Krediyle Ücretsiz Deneme!
Soleadify
soleadify.com
Dünya çapındaki Küçük İşletmelere ilişkin özel veriler. Hızla değişen dünyada B2B süreçlerini otomatikleştirmek için dürüst ve güvenilir veriler.
Bombora
bombora.com
Satın almaya hazır işletmeleri rakiplerinizden önce bulun. Sektörün en kapsamlı ve gizlilikle uyumlu Intent verilerini kullanarak bağlanın ve satış yapın.
Upollo
upollo.ai
Bilgi her şeydir; potansiyel müşterilerinizin 360° tam görünümünü elde edin. Upollo, size eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamak için kullanıcılarınızın geçmişte yaptığı her şeyi analiz eder.
Leadership Connect
leadershipconnect.io
Hükümette Doğru İnsanları Bulmak İçin 1 Numaralı Güvenilir Kaynak. Aramayı Durdurun. Bulmaya Başlayın. Devlet liderleriyle, üst düzey yöneticilerle, yönetim kurulu üyeleriyle ve politikanızı veya satış hedeflerinizi ilerletmenize yardımcı olabilecek kişilerle bağlantı kurun. İş geliştirme için strat...
Pipebooster
pipebooster.io
Pipebooster kişilerinizin iş hareketlerini takip eder, yeni iletişim bilgileri de dahil olmak üzere güncellenmiş ayrıntılar oluşturur ve satış ekibinizi SDR'leriniz için yeni bir potansiyel müşteri konusunda uyarır.
Datarista
datarista.com
Datarista platformu, en popüler CRM ve Pazarlama Otomasyonu platformlarında hem iyileştirme hem de araştırma için gerçek zamanlı, ilgili üçüncü taraf veri dağıtımı, entegrasyon ve güncelleme hizmetleri sağlar. Datarista, veri sağlayıcıların satış ekiplerinin uçtan uca çözüm satmasına olanak tanıyan ...
SMARTe
smarte.pro
SMARTe'de gelir üreten ekiplerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Bu nedenle, satış kullanıcı deneyimine güçlü bir şekilde odaklanan küresel bir B2B satış zekası platformu oluşturduk. Platformumuz, ideal müşteri profiliniz (ICP) için iletişim ve şirket bilgilerini edinme şeklinizde devrim yaratır....
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane, yapay zeka sayesinde müşteri adayı yaratmanın kilidini açıyor. Sparklane potansiyel müşteri yolculuğunuz boyunca size şu konularda yardımcı olur: - Yapay zeka tarafından puanlanan İş Sinyallerine dayalı olarak etkileşime geçilecek en iyi hesapları belirler, haritalandırır ve önerir - Pota...
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer, daha fazla hedef kitle oluşturmanıza yardımcı olan gerçek zamanlı iletişim, şirket verileri ve hedef kitle istihbaratı çözümleri sunar. Bölgenizde yeni hesaplar, bir sonraki en iyi mühendislik veya satış elemanınızı, ideal bir podcast konuğunu ve hatta bir sonraki ortağınız...
Tomba
tomba.io
Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veriler Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı
Infynd
infynd.com
InFynd tek noktadan veri zekası çözümüdür. Basit ve kullanıcı dostu potansiyel müşteri bulma aracımız, niş pazarınızdaki doğru potansiyel müşterileri belirlemenize ve onlara ulaşmanıza yardımcı olur. %95 teslim edilebilirlik oranıyla Birleşik Krallık'ta en fazla GDPR uyumlu B2B bağlantısına sahibiz....
Goodfit.io
goodfit.io
Hizmet olarak veri platformumuzla değer teklifinize özel ticari verilerle satış ve pazarlama verimliliğini artırın
DiscoverData
discoverdata.ai
30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!
SifData
sifdata.com
SifData, şirketlerin müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin şirketleri ne zaman taşıdığını izlemelerine ve satış hattını ilerletmek, anlaşmaları daha hızlı kapatmak ve kaybı azaltmak için bu zekayı CRM içinde yüzeye çıkarmalarına yardımcı olur.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads, yalnızca ilgili potansiyel müşterileri bulmakla kalmayıp aynı zamanda iletişim ayrıntılarını da bulan güçlü bir web tabanlı Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımıdır. Tüm veriler hesabınıza kaydedilebilir, dışa aktarılabilir ve SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp vb. diğer sitelere akta...
Foureyes
foureyes.io
Foureyes satış zekası yazılımı, işletmelerin daha iyi takip etmesine, korumasına, etkileşime geçmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Tipik olarak işletmeler, dönüşüm hunisinin en üstünde pazarlama çabalarıyla daha fazla potansiyel müşteri elde etmeye odaklanır. Ancak Foureyes, şirketlerin dönüşü...
hubsell
hubsell.com
HubSell, hedeflenen müşteri profillerinize/kişiliklerinize göre doğru şirketleri ve doğru karar vericileri bulmak için teknolojiyi manuel çalışma katmanıyla birlikte kullanır; bunun ardından hubSell, belirlenen potansiyel müşterilerle doğrudan gelen kutularına gönderilen son derece kişiselleştirilmi...
Zintlr
zintlr.com
Zintlr, potansiyel müşteriler ve önerilerde Z faktörünü zekaya getiren bir B2B satış teknolojisi aracıdır. Zintlr, TAM'inizin ilk %5'ini belirlemek için potansiyel araştırma ve istihbarat toplama yöntemini dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Doğru pazarı tanımanıza ve yakalamanıza yardımcı olmak için tasar...