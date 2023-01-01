WebCatalog
iCount

iCount

icount.co.il

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iCount çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yeşil faturalar, kredi tasfiyesi, bekleyen siparişler, gider yönetimi, envanter, projeler, çalışma saatleri raporlaması ve daha fazlası. Hayattan keyif alabilmeniz için sizin için çok şey yapan sistem. İsrail'deki on binlerce işletme halihazırda bizimle birlikte. Peki ya sen?

Web Sitesi: icount.co.il

Yasal Uyarı: WebCatalog, iCount ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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