Yeşil faturalar, kredi tasfiyesi, bekleyen siparişler, gider yönetimi, envanter, projeler, çalışma saatleri raporlaması ve daha fazlası. Hayattan keyif alabilmeniz için sizin için çok şey yapan sistem. İsrail'deki on binlerce işletme halihazırda bizimle birlikte. Peki ya sen?

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