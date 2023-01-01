Alternatifler - iCloud Numbers

Google Sheets

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Google E-Tablolar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı bir ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir e-tablo programıdır. Hizmet ayrıca sırasıyla bir kelime işlemci ve sunum programı olan Google Dokümanlar ve Google Slaytlar'ı da içerir. Google E-Tab...