Alternatifler - Hubspot
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
DashThis
dashthis.com
Pazarlama raporlarınızı otomatikleştirmenin basit yolu! Saniyeler içinde güzel otomatik pazarlama, analiz, SEM ve SEO raporları alın. Ücretsiz denemeyi başlatın ve görün!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital sergi salonlarını, çevrimiçi haber odalarını yönetin.
Favikon
favikon.com
Sosyal Medya Stratejinizi Favikon ile Dönüştürün: Yapay Zekayla Desteklenen Yaratıcı Pazarlama Platformu. - Mükemmel yaratıcıları keşfetmek için sosyal medyanın potansiyelini kolayca ortaya çıkarın. Filtrelerimiz, sizin veya müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış belirli nişleri hedeflemeniz...
Otterfish
otterfish.com
Otterfish, Facebook Reklamları ve Instagram Reklamları oluşturmanın ve yayınlamanın en kolay yoludur. Bunu özellikle Dijital Pazarlama için zaman veya beceri bulmakta zorlanan KOBİ'ler için geliştirdik. Otterfish, ekibinizdeki herkesin yüksek performanslı Reklamlar yayınlamasını o kadar kolay hale g...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzers...
Native AI
gonative.ai
Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaşt...
Figpii
figpii.com
Daha Fazla Dönüşüm. Daha Yüksek Gelir. Daha İyi Müşteri Deneyimleri. Kullanıcı etkileşimlerinin tam resmini elde edin, müşteri hayal kırıklıklarını ortadan kaldırın, testleri başlatın ve web sitenizin kullanılmayan gelir potansiyelinin kilidini açın.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer, işletmelerin dijital pazarlamaya yaptıkları yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir analiz platformudur. Platformumuz, her büyüklükteki işletmenin tüm sosyal, arama, ücretli ve web performansı öngörülerini platformdan ayrılmadan tek, taki...
Setupad
setupad.com
Setupad, reklam gelirini artırmak için en iyi web sitesinden para kazanma platformlarından biridir. Üstün müşteri desteği ve en iyi SSP'ler. Trafiğinizden bizimle para kazanın. Üye olmak!
LiveVox
livevox.com
LiveVox Hakkında LiveVox (Nasdaq: LVOX), iş liderlerinin müşteri etkileşimini yeniden tanımlamasına ve iletişim merkezlerinin performansını dönüştürmesine yardımcı olan, kanıtlanmış bir bulut CCaaS platformudur. Karar vericiler, müşteri deneyimini geliştirmek, temsilci üretkenliğini artırmak, yöneti...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM yazılımı, lojistik şirketlerinin (navlun komisyoncuları, 3PL'ler) yeni nakliyeci ilişkileri geliştirmesine yardımcı olur. Salesdash, lojistikteki satış ekiplerinin satışları ve geliri artırmak için satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eski bir nakliye komisyoncusu satış l...
InboxPro
inboxpro.io
Potansiyel Müşterileri Müşterilere Dönüştürün. Daha fazla toplantıyı kapat InboxPro, yapay zeka, birleştirme etiketleri, takip dizileri ve yerleşik bir takvim kullanarak müşteri edinme ve destekleme sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.