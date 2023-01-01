WebCatalog

Alternatifler - Hubilo

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.

Worksup

Worksup

worksup.com

20 yılı aşkın süredir konferanslar ve iş etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinlik sektörünün farklı zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada, hem katılımcılar için kullanımı kolay hem de organizatörler için kurulumu hızlı bir etkinlik platformu oluşturmaya karar verdik. Artık uzmanlığımız, basi...

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.