Alternatifler - Hubilo
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Worksup
worksup.com
20 yılı aşkın süredir konferanslar ve iş etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinlik sektörünün farklı zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada, hem katılımcılar için kullanımı kolay hem de organizatörler için kurulumu hızlı bir etkinlik platformu oluşturmaya karar verdik. Artık uzmanlığımız, basi...