WebCatalog
HR Cloud

HR Cloud

corehr.hrcloud.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HR Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm Çalışan Yaşam Döngüsü için Güçlü ve Küresel Olarak Tanınmış HRMS Yazılımı. İş gücünü işe alma, işe alma, katılım ve yönetme şeklinizi geliştirin (ve çok daha fazlasını!)

Web Sitesi: corehr.hrcloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HR Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Team Engine

Team Engine

employer.teamengine.io

Adway

Adway

connect.adway.ai

Linesbox

Linesbox

app.linesbox.com

Insightful

Insightful

app.insightful.io

ActivTrak

ActivTrak

app.activtrak.com

ClickTime

ClickTime

login.clicktime.com

VideoAsk

VideoAsk

app.videoask.com

networx

networx

networxrecruitment.com

Skedulo

Skedulo

app.skedulo.com

Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

TeamWave

TeamWave

app.teamwave.com

Cusna

Cusna

cusna.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası