Alternatifler - Hone

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Sektörde tanınan sertifikalarla uzmanlar tarafından verilen çevrimiçi UX tasarım kursları

SHRM

SHRM

shrm.org

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği olan SHRM, işverenlerin ve çalışanların birlikte başarılı olduğu daha iyi işyerleri yaratır. Çalışan her şeyin, çalışanların ve işyerinin sesi olan SHRM, günümüzün gelişen işyerlerini etkileyen konularda önde gelen uzman, toplantı düzenleyen ve düşünce lideridir. 16...

The Forem

The Forem

theforem.co

CANLI KOHORT EĞİTİMİ İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR ALTYAPI Forem'in kullanımı kolay platformu, öğrenme ve geliştirme liderlerinin aynı anda 10-10.000'den fazla çalışanı eğitmesine olanak tanır.

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

HeartMath, bireylerin, kuruluşların ve küresel topluluğun kalp zekasını günlük yaşam deneyimlerine dahil etmelerine yardımcı olmak amacıyla 1991 yılında Doc Childre tarafından kuruldu.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Küresel çapta tanınan standartlarımız, sertifikalarımız, kaynaklarımız, araçlarımız, akademik araştırmalarımız, yayınlarımız, mesleki gelişim kurslarımız ve ağ oluşturma fırsatları aracılığıyla kariyerleri ilerletir, organizasyonel başarıyı geliştirir ve proje yönetimi mesleğini daha da olgunlaştırı...

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live'ın kişiselleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla, tüm ekibinizi şirketinizin en iddialı hedeflerine güvenle katkıda bulunma ve bu hedeflere ulaşma konusunda güçlendirebilirsiniz.

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

Retensa'nın eksiksiz yetenek analitiği çözümleri paketiyle Teşhis Edin, Tahmin Edin ve Devri Önleyin.

Talaera

Talaera

talaera.com

Küresel ekipler için iş İngilizcesi eğitimi. Uluslararası iş yeriniz için kişiselleştirilmiş ve isteğe bağlı öğrenme çözümleriyle Talaera, farklı kanallar, saat dilimleri ve kültürler genelinde hızlı tempolu ortamlarda iletişim kuran profesyoneller için eğitim sunar. Ekiplerinizin iş iletişimi becer...

Learnexus

Learnexus

learnexus.com

Sürekli iyileştirme kurumsal eğitimi, yalın altı sigma eğitim programları ve çevik koçluk için çevrimiçi çözümler sunuyoruz.

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ, mükemmel insan becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim kaynakları yayıncısıdır. Şirket, kağıt üzerinde ve çevrimiçi değerlendirmeler, deneyimsel oyunlar, simülasyonlar ve tekrarlanabilir eğitim programlarını içeren çok çeşitli araştırmaya dayalı ürünler sunmaktadır.

DeGarmo

DeGarmo

degarmo.com

DeGarmo Group, müşterilerin gelir artışını, üretkenliği ve iş gücü istikrarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için yenilikçi yetenek değerlendirme ve geliştirme çözümleri geliştirir ve dağıtır.

StarAgile

StarAgile

staragile.com

2016 yılında kurulan StarAgile, Eğitim ve Danışmanlık alanında lider bir dev haline geldi ve dünya çapındaki öğrencilere ve profesyonellere birinci sınıf, birinci sınıf çevrimiçi eğitim sunarak yardımcı oldu. Sürekli değişen teknolojik gelişmelerde sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye ve tüm ihtiyaç...

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

40 yılı aşkın bir süredir öğrenme sektöründe lider olan Pryor, kapsamlı, uygun fiyatlı ve kullanışlı iş, uyumluluk ve güvenlik eğitimleri sunarak 11 milyondan fazla kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.

Cognician

Cognician

cognician.com

Cognician, 30 gün veya daha kısa sürede ölçülebilir değişiklik sağlayan ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş, veri odaklı dijital deneyimler yoluyla çalışanların davranış değişikliğini etkinleştirir. Bu sinir bilimi temelli yaklaşım eyleme, takip etmeye, düşünmeye ve sosyal etkileşime dayanmaktadır. C...

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle (veya tam tersi) bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizde gerçekleşecek yakınlardaki eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360, bir kuruluştaki bireylerin liderlik becerilerini ve yeterliliklerini değerlendirmeye yardımcı olan 360 derece geri bildirimli bir liderlik değerlendirme aracıdır. Araç, 6 temel alanı ölçmek üzere tasarlanmıştır: Yönetici Mevcudiyeti Liderlik Personel Yönetimi İlişki Yönetimi Öz Yönetim S...

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab, kuruluşların önemli konulara odaklanmalarına yardımcı olan yeni iş sonuç platformudur. Platform, elde etmek istediğiniz sonuçlara ilişkin şeffaflığı ve netliği kolaylaştırırken, bu sonuçlara ulaşmak için kuruluşunuzda ihtiyaç duyulan disiplini teşvik edecek yerleşik araçlara da sahiptir....

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello, veriye dayalı kişiselleştirilmiş kişi desteğidir. Coachello, MS Teams ve Slack aracılığıyla 7 gün 24 saat, talep üzerine birinci sınıf performans artırıcı koçluk sağlar. Profesyonel koçluk dönüştürücüdür, tamamen kişiselleştirilmiştir ancak pahalıdır, ölçeklenebilir değildir ve ölçümleri ...

LEADx

LEADx

leadx.org

LEADx ile Y kuşağı yöneticilerini eski liderlere dönüştürün! LEADx yöneticilerinizin fiilen kullandığı liderlik eğitimidir. Platform, liderlik davranışlarını, çalışan katılımını ve üretkenliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için davranış bilimi, yapay zeka ve uzman içeriğini birleştiriyor.

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Sizinki gibi CSM'lere ve Müşteri Başarısı ekiplerine, yalnızca Müşteri Başarısını artıran en iyi uygulamaları bilmekle kalmayıp, aynı zamanda Müşteri Başarısı profesyonellerinin müşterileriyle çalışırken karşılaştıkları gerçek, günlük zorlukları çözmek için bunları nasıl uygulayacaklarını da bilmele...

EchoSpan

EchoSpan

echospan.com

EchoSpan: 360 Derece Geri Bildirim Şirketi

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