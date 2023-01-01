Burası Hochi Shimbun'un "Sports Hochi" haber sitesi. Hochi Shimbun tarafından sağlanan Giants, profesyonel beyzbol, MLB, futbol, ​​spor, at yarışı, eğlence, sosyal bilgiler, golf, eğlence vb. gibi temel bilgilerle doludur. Hochi Shimbun (Spor Hochi) Daha önce Hochi Shimbun olarak bilinen Sports Hochi, Japonca yayınlanan günlük bir spor gazetesidir.

Web Sitesi: hochi.news

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