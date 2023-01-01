Alternatifler - HiTV
Netflix
netflix.com
Netflix filmlerini ve TV şovlarını çevrimiçi izleyin veya doğrudan akıllı TV'nize, oyun konsolunuza, PC'nize, Mac'inize, mobil cihazınıza, tabletinize ve daha fazlasına aktarın.
Loklok
loklok.com
Loklok, dünyanın her yerinden TV şovlarını, filmleri ve animasyonları izleyebileceğiniz tek noktadan video akış platformudur! Çok çeşitli özel filmlerle, çok dilli altyazıları seçebilirsiniz ve ultra HD 4k görüntü kalitesinde, her gün popüler yeni filmler yayınlanıyor!- loklok
Disney+
disneyplus.com
Disney+ hakkında güncel bilgilere sahip olun: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'ten filmler ve şovlar için en iyi yayın noktası.
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema - En sevdiğiniz TV Programlarını, Filmleri, Çocukları, Müzik Videolarını - Hintçe, Tamilce, Bengalce, Kannadaca, Marathi, Bhojpuri'yi Renkler, Sony, Zee, MTV, Disney ile HD olarak izleyin.
Amazon Prime Video
primevideo.com
Özel Amazon Orijinallerinin yanı sıra popüler filmlerin ve TV şovlarının keyfini çıkarın. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyin. ÜCRETSİZ deneme sürümünü başlat.
MX Player
mxplayer.in
Hindistan'daki en iyi OTT platformlarından biri olan MX Player, dizüstü bilgisayarınızda, TV'nizde, cep telefonunuzda ve diğer akıllı cihazlarınızda keyfini çıkarabileceğiniz ücretsiz bir video yayın hizmetidir.
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar, 17 dilde 100.000 saatten fazla dizi ve filmin yanı sıra tüm önemli küresel spor etkinliklerini kapsayan Hindistan'ın en büyük premium yayın platformudur.
HBO Max
hbomax.com
Tüm HBO'yu en sevdiğiniz film ve TV dizilerinin yanı sıra yeni Max Originals ile bir araya getiren yayın platformu HBO Max'e merhaba deyin.
Hulu
hulu.com
TV şovlarını ve filmleri çevrimiçi izleyin. South Park, Empire, SNL, Modern Family'nin TV bölümlerini ve popüler filmleri favori cihazlarınızda izleyin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın. İstediğiniz zaman iptal edin.
Showmax
showmax.com
Showmax, 19 Ağustos 2015'te Güney Afrika'da başlatılan bir çevrimiçi isteğe bağlı video abonelik hizmetidir. Showmax, yerel içeriğe ve mobil telekomünikasyon şirketleri ile ortaklıklara odaklanarak yerleşik isteğe bağlı video rakiplerini alt etmek için bir yerelleştirme stratejisi kullanır.
Peacock TV
peacocktv.com
Peacock ile TV şovlarını ve filmleri çevrimiçi izleyin. İkonik şovları ve filmleri, özel Peacock orijinallerini, canlı haberleri, spor programlarını ve daha fazlasını yayınlayın.
Rakuten Viki
viki.com
Asya dizilerini ve filmlerini ÜCRETSİZ çevrimiçi izleyin! Kore dramaları, Çin dramaları, Tayvan dramaları, Japon dramaları, Soompi'nin Kpop ve Kdrama haberleri ve etkinlikleri ve orijinal yapımlar - İngilizce ve diğer dillerde altyazılı.
Tubi
tubitv.com
Ücretsiz filmleri ve TV şovlarını herhangi bir cihazda HD olarak çevrimiçi izleyin. Tubi - ücretsiz film ve TV akışı.
iQIYI
iq.com
iQiyi(爱奇艺,愛奇藝), çeşitli TV dizileri, filmler, şovlar, animasyonlar ve diğer kaliteli içerik dahil olmak üzere OTT hizmetleri sunan dünyanın önde gelen film ve video akışı web sitesidir. Mükemmel içeriğimiz ve hizmetlerimiz, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izlemenizi sağlar.
Apple TV+
apple.com
Apple TV+, Apple Inc.'in sahibi olduğu ve işlettiği bir Amerikan abonelikli yayın hizmetidir. 1 Kasım 2019'da başlatılan bu hizmet, Apple Originals adı verilen orijinal yapım film ve televizyon dizilerinden bir seçki sunmaktadır.
Max
max.com
Max, HBO, popüler diziler, filmler, gerçeklik ve daha fazlası için izlenmesi gereken kişidir. Hepsi burada. Harry Potter, DC Universe ve HBO dünyalarını içeren ikonik diziler, ödüllü filmler, yeni orijinaller ve ailelerin favorileri. Her ruh hali için en iyi eğlenceyi keşfedin. İzlenmesi gereken Ma...
FPT Play
fptplay.vn
Sınırsız özel metrajlı filmleri, sürekli güncellenen yeni filmleri ve çevrimiçi TV programlarını, VTV'yi ve spor programlarını 24 saat istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyin.
Hulu Japan
hulu.jp
Hulu Popüler dizilerin, filmlerin, animelerin vb. Sınırsız izlenmesi | Hulu, 100.000'den fazla film, dizi, anime ve varyete şovunun keyfini çıkarmanızı sağlayan bir çevrimiçi video dağıtım hizmetidir. İnternete bağlı akıllı telefon, tablet, televizyon, bilgisayar vb. cihazlarda izleyebilirsiniz.