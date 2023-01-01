WebCatalog
Hero Forge

Hero Forge

heroforge.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hero Forge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hero Forge®, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi karakter tasarımcısıdır. Kapsamlı karakter yaratıcımızı kullanarak benzersiz tasarımlarınızı yaratın ve paylaşın. Karakterlerinizi gerçekten temsil eden kişiselleştirilmiş masa üstü minyatürleri sipariş edin. Yaratıcılığınızı serbest bırakın ve bugün tasarlamaya başlayın!

Web Sitesi: heroforge.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hero Forge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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