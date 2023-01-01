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Health Amaze Business

Health Amaze Business

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Web Sitesi: healthamaze.app

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Health Amaze - Laboratuvar Faturaları/Laboratuvar Raporları Oluşturmak, Laboratuvar Raporlarını WhatsApp/SMS/E-posta yoluyla göndermek için Çevrimiçi Patoloji Laboratuvarı Yazılımı. Kendi antetli kağıdınız ve dijital imzanızla özelleştirin. Numune toplama için Ev Ziyaretlerini yönetin. Akıllı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan birden fazla şubeye/tahsilat merkezine erişin.

Web Sitesi: healthamaze.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Health Amaze Business ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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