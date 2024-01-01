Alternatifler - GummySearch
elink.io
elink.io
Web Bağlantılarıyla Her Şeyi Oluşturun. elink, yer işaretlerini kaydetmek ve web sayfaları, e-posta bültenleri, RSS web sitesi widget'ları, sosyal biyografi bağlantıları, sosyal duvarlar, otomatik içerik ve daha fazlasını oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dakikalar içinde içerik ol...
Short.io
short.io
Short.io, markalı alanlarda kısa bağlantılar oluşturan beyaz etiketli bir URL kısaltıcıdır. Markalı URL'leri kısaltın, özelleştirin ve hedef kitlenizle paylaşın.
Revue
getrevue.co
Sadık bir kitle oluşturun. Revue, yazarların ve yayıncıların editoryal bültenler göndermesini ve ödeme almasını kolaylaştırır.
RocketLink
rocketlink.io
Paylaştığınız herhangi bir bağlantıya yeniden hedefleme pikselleri, özel Harekete Geçirici Mesaj, özel alanlar ekleyin, bağlantı küçük resmi görünümünü özelleştirin ve tıklayan herkesi yeniden hedefleyin.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır.
Radio.co
radio.co
Bir radyo istasyonu mu oluşturmak istiyorsunuz? Kullanımı kolay tek bir platformdan programınızı otomatikleştirin, canlı yayın yapın ve dinleyicileri takip edin. Radio.co'ya hoş geldiniz.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai'nin konum zekası ve yaya trafiği öngörüleriyle daha akıllı gayrimenkul kararları verin ve daha fazla anlaşma yapın.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops, sıralama yarışmaları, çekilişler, lansman öncesi ve yönlendirme programları başlatmak için kullanılan viral ve yönlendirmeli bir pazarlama platformudur.
ShareASale
shareasale.com
Güvenilir bağlı kuruluş pazarlama ağımızın bir parçası olmak için ShareASale ile ortak olun. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunmaktadır.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence, markaların ve etkileyicilerin bağlantı kurmasını, işbirliği yapmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir etkileyici pazarlama hizmetidir.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer, çevrimiçi ortamda gerçekte neler olup bittiğini keşfetmenin daha ucuz, en hızlı ve en kolay yoludur.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter, işletmeler için gelişmiş raporlama veya özellikler aramayan kişiler için temiz ve anlaşılır bir yazma deneyimi sunar.
WANotifier
wanotifier.com
Müşterileriniz WhatsApp'ta. Resmi API ücretlerinde %0 ekstra kâr marjıyla, resmi WhatsApp API'lerini kullanarak toplu WhatsApp mesajlarıyla onlara ulaşın!
SummarAIze
summaraize.com
10 dakikada 10 kat podcast ve video içeriği. SummarAIze, ses ve video içeriğinizi ilgi çekici, paylaşılabilir sosyal gönderilere, e-posta içeriğine, özetlere, alıntılara ve daha fazlasına dönüştürür!
eKyte
ekyte.com
eKyte, dijital pazarlama ekiplerine çevrimiçi kampanyaları planlama ve üretme, sonuçları analiz etme ve optimize etme konusunda rehberlik eder. Gerisini yapay zeka hallediyor.
BrandBucket
brandbucket.com
Aralarından seçim yapabileceğiniz 100.000'den fazla uzmanın seçtiği işletme isminin bulunduğu orijinal markalanabilir isim pazarı. Eşleşen .com alan adını ve logoyu alın ve ekibimizden ücretsiz marka danışmanlığı alın.
Eredom
eredom.com
Eredom'a hoş geldiniz! Kayıtsız, markalanabilir işletme alan adlarını keşfedin! Kullanılabilir ve markalanabilir işletme .com alan adlarını arayın!
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro, akıllı bir otomasyon sistemi, DJ yönetimi ve canlı ses akışı ile planlanmış içerik arasında kesintisiz geçişler sunan güçlü bir internet radyo platformudur ve ister tek kişilik bir program, ister daha büyük bir medya kanalı olun, yayında kalmanıza yardımcı olur. çıkış. Radyo istasyonunu...
Linkz.ai
linkz.ai
Ziyaretçileri web sitenizde tutan otomatik zengin bağlantı önizlemeleri. Linkz.ai'yi web sitenize veya blogunuza 2 dakika içinde yükleyin ve üzerine gelindiğinde anında otomatik zengin bağlantı önizlemelerine sahip olun. Linkz.ai önizlemeleri, ziyaretçilerinizin tarayıcı sekmeleri arasında geçiş yap...
Chainfuel
chainfuel.com
Chainfuel'in güçlü telgraf botu ve web uygulamasıyla, grubunuzu spam gönderenlerden ve dolandırıcılardan otomatik olarak koruyabilir, grup ölçümlerinizi takip edebilir, yalnızca birkaç tıklamayla kullanıcılarınızla etkileşime geçebilir ve onları elinizde tutabilirsiniz.
Carts Guru
carts.guru
E-tüccarlar için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir pazarlama otomasyonu yazılımıyla her potansiyel müşteriyi takip edin, her satışı dönüştürün ve e-ticaret işinizi hızla büyütün. Yalnızca birkaç tıklamayla müşteri yolculuğunun farkındalık, değerlendirme ve bakım sonrası aşamaları için birinci sın...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Yayıncı yönetimi için gelişmiş yapay zeka destekli ortaklık keşfi SaaS uygulaması. Platform, yayıncı web sitelerinin ve bağlı kuruluş alımına yönelik bilgi ve araçların derinlemesine analizini sağlar. Platformdaki Makine Öğrenimi, en iyi bağlı kuruluşların bulunmasına yardımcı olmak için kullanıcını...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social, dijital pazarlama kampanyalarının geliştirilme, onaylanma ve başlatılma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış çığır açan bir platformdur. Approved Social, özünde, pazarlama ekiplerine, ajanslara ve markalara yaratıcı onay süreçlerini kolaylaştırma, geri dönüş sürelerini azaltma...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor....
LaunchList
getlaunchlist.com
Erken kullanıcılardan oluşan viral bir bekleme listesi oluşturun. Lansman öncesi oyunlaştırılmış viral bekleme listeleri ile lansman süresinden tasarruf edin ve erken aşamadaki ürününüz için daha fazla kayıt alın
Echo AI
echoai.com
Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.
Socialbuzz
sociabuzz.com
Ziyaretçileri başka bir sayfaya göndermeden, medyayı ve para kazanma özelliklerimizi doğrudan sayfada gösterin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaratıcı ekonomi platformu. Medya ve para kazanma.
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao, Sürdürülebilir Pazarlama Çerçevesi üzerine eğitilmiş yapay zeka modellerinin gücünü kullanan, Sürdürülebilir Markalara yönelik bir Pazarlama Platformudur. Şu anda Sürdürülebilir Moda, Kişisel Bakım ve Gıda alanlarında üç (3) kategoriye hizmet veren platform, (a) Pazarlama Etkinliği için Teşhi...
ThoughtLeaders
thoughtleaders.io
Düşünce Liderleri, markaların programatik olmayan, markalı içerikten geniş ölçekte basitlik ve hassasiyetle yararlanmasına olanak tanır. Düşünce Liderleri yerel, sponsorlu içeriğe odaklanan bir medya şirketidir.
redirection.io
redirection.io
Redirection.io önde gelen bir yönlendirme ve SEO optimizasyon aracıdır. Redirection.io, bir web sitesine yüklendiğinde pazarlama veya SEO yöneticilerinin trafik sorunlarını analiz etmesine ve HTTP hatalarını düzeltmek için yönlendirme kurallarını yapılandırmasına olanak tanır. Ayrıca HTML meta etike...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers emlakçılar için doğrudan posta aracıdır. Masanızdan ayrılmadan kartpostallar tasarlayın, hedefleyin ve anında gönderin. Ücretsiz adres listesi.
Promoly
promo.ly
Promoly, müziği doğrudan alıcılarınızın gelen kutusuna gönderir. Promosyon kampanyalarını ne zaman açtıklarını, oynattıklarını, indirdiklerini takip edin ve geri bildirim bırakın. Daha sonra sonuçları gerçek zamanlı olarak izleyin.
Postal Methods
postalmethods.com
Postal Methods çevrimiçi bir Yazdırma ve Posta sağlayıcısıdır. Günümüzün modern iş dünyasında zarf doldurmak, pul satın almak ve postaneye gitmek için harcayacak zaman yok. Posta Yöntemleri, işletmeler için geleneksel baskı sürecinin baş ağrısını ortadan kaldırır, böylece bu zamanı ve parayı işinizi...
MonkeyPesa
monkeypesa.com
MonkeyPesa satış, pazarlama ve destek için hepsi bir arada bir yazılımdır. Satışlarınızı artırmanıza ve müşterilerinizi daha uzun süre elde tutmanıza yardımcı olacak bir dizi araç sağlar.
MarketDial
marketdial.com
MarketDial, fiziksel perakende satış için çevrimdışı A/B testinde liderdir. İşletmeler, mağaza içi deneyleri tasarlamak ve analiz etmek için MarketDial'ın yazılımını kullanır. MarketDial'ın özelleştirilmiş testleri, tüm perakende profesyonellerinin işleriyle ilgili kritik soruları yanıtlamasına olan...
Link Looper
linklooper.com
Bağlantı yönetimi basitleştirildi. Link Looper, pazarlama bağlantılarını yönetmenize ve performanslarını izlemenize yardımcı olur. Sosyal Medya Yöneticilerinden Reklam Operasyonlarına kadar tüm pazarlama ekibi için mükemmel.
LeadrPro
leadrpro.com
İşletmenize yönelik en yeni yazılımı değerlendirmek için ödeme alın. Satıcı olarak katılın ve 50.000'den fazla kurumsal potansiyel müşteriyle bağlantı kurun. Veya bir Alıcı olarak yazılımı değerlendirmek için ödeme alın.
Klazify
klazify.com
Klazify, İçerik Sınıflandırma API'si Hepsi bir arada alan veri kaynağıdır. Bir URL veya E-postadan Web Sitesi Logolarını, Şirket Verilerini, Kategorileştirmeyi ve çok daha fazlasını alın.
Intract
intract.io
Intract, Web3 projelerini ve topluluklarını büyütmeye yönelik bir Web3 Analiz Paketidir. Intract, projelerin ve toplulukların veri destekli pazarlama öngörüleri yoluyla üye kazanmasını sağlayan bulut tabanlı Web3 Pazarlama yazılımı sunar. Platformumuz, Web3 büyüme ihtiyaçlarınızı (her ölçekte) ön be...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink, Instagram için bir mikro site geliştirme hizmetidir. Sizinle tüm iletişim yöntemlerini tek bir sayfaya eklemenizi sağlayacaktır. Bu bağlantıyı Instagram biyografinize ekleyebilirsiniz. Artık hedef kitleniz sizinle mesajlaşma programlarında, sosyal ağlarda hızlı bir şekilde iletişime geçebi...
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo, yüksek kaliteli ortaklık içeriği oluşturma sürecini basitleştiren, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Yalnızca birkaç tıklamayla, bağlı kuruluş pazarlama çalışmalarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ilgi çekici ürün incelemeleri, ilgi çekici özetler ve bilgilendirici blog...
Givetastic
givetastic.com
GettHit.com
getthit.com
Getthit'in olağanüstü hedefli trafik oluşturucusu ile web sitenizin trafiğini en üst düzeye çıkarın. Kampanyalarınızı özel gereksinimlerinize göre uyarlayın ve binlerce ziyaretçiyi kolaylıkla çekin. Kampanyalarınızı yalnızca birkaç basit adımda özelleştirerek web sitenizin tam potansiyeline ulaşın. ...
Ermes
ermes.ai
ERMES entegre bir veri + medya platformudur. Amacı, verileri ve yapay zekayı kullanarak reklamcılığı büyük ve küçük tüm şirketler için basit, doğru ve karlı hale getirmektir. ERMES platformu şunları içerir: - Özel hedefleme oluşturmak için davranış ve satın alma niyeti kriterleri dahil olmak üzere 3...
Dizply
dizply.com
Dizply, reklam ajansları, medya kuruluşları ve serbest çalışanlar için reklam formatlarını yönetme ve üretme sürecini basitleştiren bir uygulamadır. Kullanıcıların, çevrimiçi kampanyanın gerçekleşmesi için gereken tüm formatları (HTML5 banner'ları, statik banner'lar (jpg, png, gif vb.), HTML bültenl...
Distil.ai
distil.ai
Distil, verilerinizi anlamlandıran ve hedef kitlenizin tamamıyla bireyler olarak konuşmanıza olanak tanıyan çığır açıcı bir pazarlama aracıdır. Pazarlamanızı ayrıştırdığınızda, gürültüyü ortadan kaldırır ve müşterilerinizin ve potansiyel müşterilerinizin aradıkları şeyin özünü, tercih ettikleri kana...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero, pazarlama ajanslarının/dijital pazarlamacıların müşterilerinin Facebook, Google, TikTok, LinkedIn ve daha fazlasındaki reklam hesaplarına ve sayfalarına paylaşılabilir bir bağlantı aracılığıyla 2 dakika içinde anında erişmelerine yardımcı olan bir SaaS pazarlama otomasyon aracıdır.
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Harç, video ve kamera takibi, verilerin toplanması ve entegrasyonunu içeren mağaza içi müşteri takip sistemidir.
DGTLsuite
dgtlsuite.com
DGTLsuite, her büyüklükteki işletmenin dijital katılımın maliyetini ve karmaşıklığını azaltmasına yardımcı olurken müşteri memnuniyeti, elde tutma ve kârlılık konularında önemli kazançlar sağlayan bir B2B SaaS Platformudur.
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR, işletmelere izleme yetenekleriyle özelleştirilebilir, statik ve dinamik QR kodu oluşturma konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir B2B self-servis SaaS çözümüdür. Çözümümüz pazarlama, perakende ve operasyonel süreçlerde kesintisiz dijital entegrasyona yönelik artan ihtiyacı...
CompeteShark
competeshark.com
RekabeteShark, rakiplerin pazarlama çabalarını gerçek zamanlı olarak izlemeye, takip etmeye ve analiz etmeye yönelik bir rekabetçi istihbarat çözümüdür.
Clickvoyant
clickvoyant.com
Analiz yeteneklerinde mevcut 200 milyar dolarlık bir boşluk varken, bu rolleri doldurmak zorlu bir iş. Clickvoyant, pazarlama analitiğinin Canva'sıdır. Herkesin yalnızca ham pazarlama verilerini birbirine bağlayarak istatistiksel olarak anlamlı bir içgörü sunumu oluşturmasına olanak tanır. Clickvoya...
Clevertone
clevertone.com
Clevertone, Günlük Görevlerinizi Yürütmeniz İçin İsteğe Bağlı Kişisel Asistandır. Bu, meşgul bireylerin ve ailelerin zamanlarını geri kazanmalarına ve günlük görevlerini yönetmelerine yardımcı olur. Kişiselleştirilmiş bir yaklaşım ve yerel profesyonellerden oluşan bir ağa erişim ile Clevertone, benz...
Chatwee
chatwee.com
Chatwee, aşağıdakileri hedefleyen bir canlı sohbet ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır: - çevrimiçi topluluklar - sanal etkinlikler - zihinsel sağlık desteği sağlayıcıları - ekip iletişimi - canlı ticaret - kilise hizmetleri - eğitici web seminerleri - kullanıcılarının özel, genel ve kamu yoluyla etki...
BusynessProfile
busynessprofile.com
Busynessprofile.com, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin işletmelerini ekleyip doğru hedef kitleye ulaşmalarını sağlayan çevrimiçi bir platformdur.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat, e-ticaret için resmi WhatsApp API'sı üzerine kurulmuş bir Whatsapp pazarlama otomasyonu çözümüdür. Platform ayrıca Whatsapp üzerinden daha iyi satış ve müşteri destek yönetimi için WhatsApp üzerinde bir CRM ve müşteri hizmetleri platformu sağlar. BusinessChat'in ana özellikleri: - What...
Botowski AI
botowski.com
Botowski, en yeni GPT-3 teknolojisini temel alan bir yapay zeka içerik oluşturucusudur. İşletmeler, kuruluşlar ve profesyonel yazar olmayan kişiler için içerik oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur. Markalama amaçlı akılda kalıcı sloganlardan e-posta şablonlarına veya blog içeriğine kadar çok çeşitli ...
AgencyApps
agencyapps.com
Yapay zeka sosyal paylaşım oluşturucumuz, Facebook, Instagram, LinkedIn ve Twitter için yüksek kaliteli, ilgi çekici sosyal medya gönderileri oluşturmayı kolaylaştırır. Alanınızı, içeriğinizle ilgili bir cümleyi, mesleğinizi ve görsel açıklamasını girmeniz yeterlidir; yazılımımız gönderiniz için ben...
Xoopah
xoopah.com
Xoopah, küçük işletmelerin işlerini büyütmek için gerekli araçları ve kaynakları sağlayarak başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir Küçük İşletme Büyüme Platformudur. E-posta pazarlaması, inceleme yönetimi, ödeme tahsilatı ve daha fazlası gibi özelliklerle Xoopah, günlük operasyon...
Wysistat
wysistat.net
Web sitesi, mobil uygulama, AMP sayfaları için kitle ölçüm çözümü. WebAnalytics çözümü, trafiğinizin yayınlanması için CNIL'in izninden muaftır ve ACPM tarafından onaylanmıştır.