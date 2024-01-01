Alternatifler - GummySearch

BusinessChat

businesschat.io

BusinessChat, e-ticaret için resmi WhatsApp API'sı üzerine kurulmuş bir Whatsapp pazarlama otomasyonu çözümüdür. Platform ayrıca Whatsapp üzerinden daha iyi satış ve müşteri destek yönetimi için WhatsApp üzerinde bir CRM ve müşteri hizmetleri platformu sağlar. BusinessChat'in ana özellikleri: - What...