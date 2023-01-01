WebCatalog

Alternatifler - GuestTouch

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...

Kenect

Kenect

kenect.com

Müşterilerinizle bulundukları yerde iletişim kurun; telefonlarına mesaj gönderin. Kısa mesaj yoluyla potansiyel müşterilerinizi ikiye katlayın, çevrimiçi incelemeler oluşturun, ödemeleri alın ve görüntülü sohbet görüşmeleri başlatın.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.

BrandYourself

BrandYourself

brandyourself.com

BrandYourself, olumsuz Google sonuçları, kişisel markalama, özel bilgilerin korunması, Dark Web taraması ve daha fazlasını içeren yazılım ve hizmetler sağlayan bir çevrimiçi itibar yönetimi ve gizlilik şirketidir.

G2

G2

g2.com

Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

Yerel arama başarısı için hepsi bir arada platform · BrightLocal ile sıralamalarda yükselin, itibarınızı artırın ve yerel aramada öne çıkın.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak, basit bir arayüzde eyleme geçirilebilir bilgiler sunarak dünyanın en popüler uygulamaları ve oyunlarının büyümesini hızlandırıyor. → Bizi ücretsiz deneyin!

Text Request

Text Request

textrequest.com

Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.

Yext

Yext

yext.com

Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...

Broadly

Broadly

broadly.com

Çevrimiçi itibar ve müşteri deneyimi yazılımı, müşteri yönlendirmelerini, olası satışları, incelemeleri ve geliri artırabilmeniz için çevrimiçi pazarlama stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olur.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ 1 Numaralı Uygulama İnceleme Yönetimi ve ASO Aracı. Geri bildirimleri analiz edin, derecelendirmeleri yönetin ve yorumlara yanıt verin, App Store, Google Play ve Amazon için organik indirme sayısını artırın.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.

Rannko

Rannko

rannko.com

Rannko, pazarlamacıların ve işletme sahiplerinin otomasyon yoluyla zamandan tasarruf etmelerini sağlayan 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ kullanıcı dostu, itibar yönetimi platformudur. Ürünler arasında ✅ İnceleme Yönetimi, ✅ Sosyal Medya, ✅ PowerListings ve daha fazlası yer alır. Bugün Rannko'ya abone olun! 🤩 😎 🤩 😎

Appbot

Appbot

appbot.co

Tüm müşteri deneyiminizi bir üst düzeye taşıyacak uygulama inceleme ve derecelendirme araçları. İncelemeleri ve derecelendirmeleri ciddiye alan şirketlerin platformu. Appbot birinci sınıf inceleme ve derecelendirme izleme, yanıt ve analiz sağlar.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.

CustomerLobby

CustomerLobby

customerlobby.com

CustomerLobby helps service-based businesses get, manage and publish online reviews from their clients.

Avarup

Avarup

avarup.com

Avarup is a cutting-edge online reviews management platform that empowers businesses to take control of their online reputation. With Avarup, companies can effortlessly gather, manage, and respond to customer reviews across various platforms from a single, intuitive dashboard. The platform offers to...

ReviewBot

ReviewBot

reviewbot.io

ReviewBot’s real-time review tracking helps you keep a pulse on what your customers are saying so you never miss a beat. Easily get reviews in Slack, Zendesk, email, or wherever your team works.

Ratesight

Ratesight

ratesight.com

Ratesight is an online review management platform that companies can use to gather and track reviews. Why is online review and reputation management important? Take a look at these stats: Consumers are willing to spend 31% more on businesses that have garnered great reviews. 84% of consumers say the...

Rallio

Rallio

rallio.com

With built-in social media syndication and scheduling capabilities, ad boosting, analytics, reputation management and more, Rallio is a smarter, simpler way for brands to maximize social marketing efforts. Rallio technology provides a complete social media ecosystem allowing manufacturers, corporate...

Get More Reviews

Get More Reviews

getmorereviews.com

Your reputation is of utmost importance and we can quickly help you grow your online reviews for sending out a positive message to all your customers. Call now.

FreshReview

FreshReview

freshreview.co

Take control of your online reviews. We make it easy for you to get 5-star reviews easily and show it off to the world. We help small businesses get up to 60% more reviews on platforms like Google and Yelp.

Shout About Us

Shout About Us

shoutaboutus.com

Shout About Us is the only complete reputation management platform and custom review response service built for agencies and brands. Since 2012, over 10,000 agencies, brands, and local businesses have leveraged Shout About Us platform to get more positive reviews, respond, and grow their businesses.

Reviewgrower

Reviewgrower

reviewgrower.com

With ReviewGrower, you’ll automatically get more 5 star reviews, market them on social media, increase conversions by embedding them on your website, and be protected from negative reviews.

LocalClarity

LocalClarity

localclarity.com

LocalClarity creates value for multi-location businesses and agencies, providing a suite of tools to improve local search & map discovery, build relationships through direct customer engagement (reviews, recommendations, Q&A, and posts), and discover insights across locations to build competitive ad...

TrustAnalytica

TrustAnalytica

trustanalytica.com

TrustAnalytica is the best online interaction solution to helps businesses grow and be found online. TrustAnalytica is all in one customer engagement tool. With a universal business toolkit, TrustAnalytica can help businesses provide excellent customer experiences and retain their customers by using...

Repuso

Repuso

repuso.com

Social testimonials & reviews on your own website as social proof. Increase your website's conversion with Repuso.

Localyser

Localyser

localyser.com

Localyser is an online reputation management & customer experience software that helps you turn online reviews into your most powerful marketing tool. We help multi-location brands such as the Tashas Group, Drive Auto Group and The Old Spaghetti Factory turn every review into an opportunity to impre...

FeedbackExpress

FeedbackExpress

feedbackexpress.com

FeedbackExpress is a powerful, cloud-based software solution that helps Amazon sellers automate and manage their feedback communication with buyers.

ReviewPush

ReviewPush

reviewpush.com

ReviewPush was founded in 2011, and has seen tremendous growth since opening its digital doors to businesses worldwide. ReviewPush helps brands and businesses measure and manage their feedback, reach, and the experiences they provide for their customers. Whether you have 5 locations or 500; we offer...

Grab Your Reviews

Grab Your Reviews

grabyourreviews.com

One Easy Platform to Manage All Your Customer Reviews. Boost customer satisfaction with our easy-to-use platform that automates your online review management. Get more customer reviews, be found online, attract new customers – easily and effectively. Easily scaled and white-labeled for Agencies and ...

Listen360

Listen360

listen360.com

Listen360 is a powerful, NPS-based customer engagement and local marketing platform for businesses that understand customer feedback is key to creating loyalty, making smart decisions and growing their operation. Listen360 enables businesses to engage customers, take necessary action to improve defi...

ConsumerAffairs

ConsumerAffairs

consumeraffairs.com

With ConsumerAffairs for Brands, you can take control of the conversation happening about your products and services. Our reputation management platform, allows brands to not only collect consumer reviews in multiple ways but also communicate and resolve consumer concerns, increase star ratings and ...

GatherUp

GatherUp

gatherup.com

GatherUp is the reputation management platform for multi-location businesses and agencies. We turn the customer voice into customer loyalty. GatherUp is one platform that scales all aspects of your reputation management from listening to customers to understanding them to engaging with them so you c...

Rannkly

Rannkly

rannkly.com

Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...

ReviewInc

ReviewInc

reviewinc.com

ReviewInc, çevrimiçi iş itibarınızı tek bir kontrol panelinde oluşturan, izleyen ve yöneten EN İYİ Çevrimiçi İtibar ve İnceleme Yönetim Yazılımıdır; böylece ReviewInc çevrimiçi itibarınızı optimize edip geliştirirken siz de işinizi yürütmeye daha fazla odaklanabilirsiniz. ReviewInc tartışmasız fiyat...

EmbedMyReviews

EmbedMyReviews

embedmyreviews.com

EmbedMyReviews, hepsi bir arada bir çevrimiçi itibar yönetimi platformudur. Doğrudan Stripe entegrasyonu, tek tıklamayla web sitesi oluşturucu ve ajanslara odaklanma sağlayan ilk platform. Beyaz etiket arıyorsanız EmbedMyReviews'tan daha iyi bir seçenek olamaz. Seviye özelleştirmesi, özellikler ve f...

ResellerRatings

ResellerRatings

resellerratings.com

Satın alma deneyimini geliştirmek için alışveriş yapanları ve satıcıları bir araya getiriyoruz. ResellerRatings, müşterilerin sevdikleri ürün ve markaları bulmalarına, seçmelerine ve savunmalarına yardımcı olurken kuruluşlara da keşfi artırmaya, dönüşümü artırmaya ve sosyal kanıt oluşturmaya yönelik...

TrueReview

TrueReview

truereview.co

Google (veya başka bir web sitesi) incelemelerinizi artırmanın en etkili yolu TrueReview'dur! TrueReview ile SMS veya E-posta inceleme istekleri göndermek basittir ve karmaşık kurulum gerektirmez. TrueReview, müşterilerinizin inceleme istekleriyle olan etkileşimlerini takip eder ve etkileşimi artırm...

Tagsen

Tagsen

tagsen.com

Kartvizitler, afişler, çıkartmalar, broşürler ve daha fazlası gibi kaliteli ürünler için Hindistan'ın en iyi çevrimiçi platformu olan Tagen'de iş ve pazarlama baskı çözümleri.

URLScore.ai

URLScore.ai

urlscore.ai

Ziyaret etmeden önce web sitesi güvenliği konusunda dikkatli olun ya da siber tehdit tespitinizi artırmaya çalışın, Urlscore size yardımcı olmak için burada. URL'leri sınıflandırmak ve potansiyel riskleri belirlemek için web formumuzu kullanın veya API'mizi entegre ederek daha güvenli gezinme deneyi...

paiza

paiza

paiza.jp

BT mühendisleri ve programcıları için kapsamlı iş arama ve öğrenme sitesi [paiza]. Bir programlama beceri kontrolü ile becerilerinizi görselleştirin ve becerileriniz tanınırsa, bir şirketten bir izci alabilirsiniz, bu da size iş değiştirmede avantaj sağlayabilir. Bu, akademik geçmiş veya iş geçmişin...

Reviews On My Website

Reviews On My Website

reviewsonmywebsite.com

ReviewsOnMyWebsite, işletmelerin sosyal kanıtı artırmaya ve müşterileriyle güven oluşturmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi incelemelerini izlemelerine, talep etmelerine ve sergilemelerine yardımcı olur.

Sitejabber

Sitejabber

sitejabber.com

Sitejabber'ın arkasındaki teknoloji olan Jabio, işletmelerin gerçek incelemelerden yararlanmasını sağlayan marka artırıcı bir platformdur. Şirketler, birden fazla site ve platformda incelemeleri kaynaklamak ve geniş çapta yayınlamak için kapsamlı, teknolojinin etkin olduğu itibar yönetimi araçlarımı...

Oggvo

Oggvo

oggvo.com

Oggvo, yolculuğun her adımında müşteri deneyimini basitleştirerek küçük işletmelerin büyümesini ve rekabetçi kalmasını kolaylaştırır.

Great Recruiters

Great Recruiters

greatrecruiters.com

Personel bulma şirketlerinin, incelemeler, yönlendirmeler, itibar ve işe alım uzmanları üzerinden yatırım getirilerini en üst düzeye çıkararak büyümelerini hızlandırmalarına yardımcı oluyoruz.

Shopper Approved

Shopper Approved

shopperapproved.com

Shopper Approved, 2010'dan bu yana 25.000'den fazla çevrimiçi işletmenin diğer tüm çevrimiçi inceleme platformlarından 10 kat daha fazla derecelendirme ve yorum toplamasına yardımcı oldu. Aynı zamanda iki kez ödül kazanan Inc. 500 şirketiyiz, resmi Google İnceleme Ortağıyız ve A+ BBB derecesine sahi...

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