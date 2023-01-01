Alternatifler - GTM Buddy
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Gong.io
gong.io
Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Writecream
writecream.com
Yapay zeka, soğuk e-postaları ve içerik oluşturmayı destekledi.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
TalentLMS
talentlms.com
LMS başarı için geliştirildi. Mükemmel ekiplerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanan eğitim platformuyla daha akıllı bir organizasyon oluşturun.
Trainual
trainual.com
Ekibinizi Eğitmenin ve Büyütmenin En Kolay Yolu. İşinizdeki her süreç, politika ve SOP için tek bir taktik kitabı, böylece daha hızlı bir şekilde işe başlayabilir ve eğitim alabilirsiniz.
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Highspot
highspot.com
Highspot, pazarlama etkinliğini geliştirmek ve satışları artırmak için sektörün en gelişmiş satış etkinleştirme araçlarını ve yazılımlarını sunar.
WorkRamp
workramp.com
Dahili çalışanları ve müşterileri eğitmek ve eğitmek için oluşturulmuş modern bir ÖYS/ÖYS. Büyüyen işletmeler için oluşturulmuş etkinleştirme ve eğitim platformu.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.
Outplay
outplayhq.com
Bütçenizin değil, satış toplantılarınızın 3 katı Outplay'in satış etkileşim platformu, satış ekibinizi daha verimli hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir - çok kanallı destek, giden satış otomasyonu, müşteri takibi, lider kaynak pazarı, toplantı planlayıcı ve daha fazlası. Hedefler...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Troops
troops.ai
Birliklerle hiçbir gelir sinyalini kaçırmayın. Salesforce, HubSpot, Zendesk ve Jira'yı doğrudan Slack ve Microsoft Teams'den kolayca güncelleyin. Ücretsiz olarak başlayın.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
People.ai
people.ai
People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.
Clay
clay.com
İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM, HubSpot'a giden bir rampa gibi çalışır ve Veri Ambarı olmayan Dark Pipeline'ı ortaya çıkarır.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI'nin gelişmiş araç seti, satış görevlilerine en uygun potansiyel müşterileri hedefleme, kaliteli potansiyel müşteriler yetiştirme ve LinkedIn Sales Navigator'da daha fazla toplantı ayarlama olanağı sağlar.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Woodpecker
woodpecker.co
Sıcak iş konuşmalarını başlatan soğuk e-postalar. İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir araçla e-postaları ve takipleri otomatikleştirin.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
ZipChat
zipchat.ai
E-ticaret dönüşüm oranınızı %20 artırın. *Müşterilerimize göre ZipChat, müşterilerle etkileşim kurmanın ve satışları artırmanın en etkili yoludur.
InstaSalesAI
instasalesai.com
Instagram'ınızın kilidini açın. Daha fazla organik trafik alın. Yapay zekayı kullanarak yeni içeriklerle güvenilirliğinizi artırın ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarın.
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Upscale
upscale.ai
Potansiyel Müşterileri Gelire Dönüştürün Satış ekibinizin tutarlı bir satış hattı oluşturmasına ve gelir hedeflerini daha hızlı aşmasına yardımcı olan Satış Katılım Platformu
Salesmate
salesmate.io
Gelirinizi ve ilişkilerinizi büyütün. Salesmate, satış ekibiniz ve müşterileriniz için basit, kişisel ve üretken deneyimler sunar.
Regie.ai
regie.ai
Tamamen kişiselleştirilmiş satış desteği geldi. Regie.ai'yi kullanarak ilgili satış mesajlarını saniyeler içinde gönderin.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...
Seismic
seismic.com
Seismic'in yapay zeka destekli etkinleştirme, eğitim ve koçluk çözümünün, satış ve pazarlama ekiplerinin alıcılarla etkileşim kurmasına ve geliri artırmasına nasıl olanak tanıdığını öğrenin.
Coach Simple
coachsimple.net
Koçluğunuz benzersizdir ve diğerlerinden öne çıkar. Coach Simple, satış ve ticari müşterilerinize özelleştirilmiş içerik ve benzersiz koçluk programları sunmanıza yardımcı olur. Koçluğunuzu basitleştirecek güçlü bir satış koçluğu platformu.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark, satış etkinleştirme platformu ve ürün paketi sağlayan Waltham, Massachusetts merkezli özel bir teknoloji şirketidir.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.
Spekit
spekit.com
Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli s...
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve takip etmek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak iç...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...