Alternatifler - Grata
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Hunter.io
hunter.io
Hunter, profesyonel e-posta adreslerini bulmak ve doğrulamak için lider çözümdür. Hunter'ı kullanmaya başlayın ve işletmeniz için önemli olan kişilerle bağlantı kurun.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Clay
clay.com
İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Seamless.AI
seamless.ai
B2B doğrudan aramalar, cep telefonu numaraları ve e-postalar için 1 numaralı satış aracı. 300.000'den Fazla Satış Yöneticisi, Satış Potansiyellerini Oluşturmak için Seamless.AI'yı Kullanıyor.
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, tüm müşteri etkileşimleriniz için pazarlama veri motorudur. Müşterilerinizi derinlemesine anlayın, gelecekteki potansiyel müşterileri belirleyin ve her bir pazarlama ve satış etkileşimini kişiselleştirin.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...
Closely
closelyhq.com
En İyi LinkedIn Otomasyon Aracı: ✔️Kişiselleştirilmiş Kampanyalar Oluşturun ✔️Satış Kanalını Yönetin ✔️Verimliliği Takip Edin ✔️CRM Araçları ile Yerel Olarak Entegre Edin. ⭐50 Kredi ÜCRETSİZ.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...
Luna.ai
luna.ai
Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
AroundDeal
arounddeal.com
Daha Az Çalışın, Daha Fazla Başarıya Ulaşın, Daha Yüksek Satışlar. EtrafındaDeal platformunda daha fazla B2B kişisi bulun, kayıtları zenginleştirin ve doğrulayın, otomatik iş akışlarıyla etkileşime geçin ve daha fazla anlaşma yapın. Dünya çapında işletmenizin büyümesini hızlandırın.
Warmly,
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'nizdeki satın alma niyeti sinyallerini...
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon dolardan fazla olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesine...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir ...
Success.ai
success.ai
Success.ai, doğrulanmış potansiyel müşterilere sınırsız e-posta göndermenize yardımcı olmak ve desteğinizi artırmak için yapay zekayı kullanır. Durdurulamaz bir büyüme elde edebilmeniz için hedeflenecek doğru potansiyel müşterileri belirliyoruz, e-postalarınızı kişiselleştiriyoruz ve kampanyalarınız...
InboxPro
inboxpro.io
Potansiyel Müşterileri Müşterilere Dönüştürün. Daha fazla toplantıyı kapat InboxPro, yapay zeka, birleştirme etiketleri, takip dizileri ve yerleşik bir takvim kullanarak müşteri edinme ve destekleme sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
Reverse Contact
reversecontact.com
Ters iletişim, veri zenginleştirme sürecinizi optimize etmek için tasarlanmış bir ters e-posta arama aracıdır. Aracımız yalnızca bir e-posta adresi kullanarak söz konusu kişiyle ilişkili LinkedIn profilini bulabilir ve birkaç tıklamayla çalışan/şirketle ilgili bilgilerin bir listesini oluşturabilir....
We-Connect
we-connect.io
We-Connect'te size piyasadaki en güvenli ve en gelişmiş sosyal yardım aracını sunuyoruz. Potansiyel müşterilerinizi kolayca yönetebileceğiniz, akıllı diziler yürütebileceğiniz ve bireysel potansiyel müşteri kampanyalarını analiz edebileceğiniz hepsi bir arada bir kontrol paneli sağlıyoruz. İşletmeni...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, şirketinizin daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için milyonlarca şirkete ve profesyonele e-posta, telefon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kolay erişim sağlar.
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent, tek bir arayüzden potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak doğrulamanıza, alıcı verilerini zenginleştirmenize, e-posta ve çağrı iş akışlarını çalıştırmanıza ve anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza olanak tanır.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek olan şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hede...