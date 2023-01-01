Granta, 1889'da kurulmuş bir edebiyat dergisidir. Ünlü yazarların, Nobel ödüllülerin ve yeni seslerin en iyi yeni kurgularını, şiirlerini, fotoğraflarını ve denemelerini okuyun.

Web Sitesi: granta.com

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