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London Review of Books

London Review of Books

lrb.co.uk

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Ayda iki kez yayınlanan Avrupa'nın önde gelen fikir dergisi. Korkusuzlukları, çeşitlilikleri ve zarafetleriyle tanınan kitap incelemeleri ve makaleler (ve çok daha fazlası çevrimiçi).

Web Sitesi: lrb.co.uk

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