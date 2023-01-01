Ayda iki kez yayınlanan Avrupa'nın önde gelen fikir dergisi. Korkusuzlukları, çeşitlilikleri ve zarafetleriyle tanınan kitap incelemeleri ve makaleler (ve çok daha fazlası çevrimiçi).

Web Sitesi: lrb.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, London Review of Books ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.