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Alternatifler - Gopuff

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da market alışverişi teslimatı ve teslim alma hizmeti yürüten bir Amerikan şirketidir. Şirket hizmetlerini web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla sunmaktadır. Hizmet, alışverişin kişisel bir müşteri tarafından yapılmasıyla müşterilerin katılımcı pe...

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet son kilometre teslimatlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Sezgisel yönlendirme, gönderim, gerçek zamanlı izleme, analiz ve daha fazlası.

Routific

Routific

routific.com

Teslimatlar için En Kolay Rota Planlama Yazılımı. Güçlü rota optimizasyonunu beş yıldızlı teslimat deneyimiyle birleştiren Routific, yerel teslimat rotalarının planlanmasını zahmetsiz ve karlı hale getirir.

Local Express

Local Express

localexpress.io

End-to-end grocery eCommerce platform for grocery stores, restaurants, bakeries or any other industry-specific businesses to go online.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Absurdly fresh groceries and meal-kits delivered same day.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Teslimatlar için Rota Planlayıcı ve Optimizasyon İşleri teslim almayı veya hizmetlerinizi takip etmeyi kolaylaştırıyoruz. Tek bir uygulama içinde kendi filonuzu kullanın veya diğer kuryelere dış kaynak teslimatları yapın.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine, tüm market siparişi sürecini otomatikleştirir. Tedarikçilere teslim ettikleri her şey için ödeme yapıyoruz. Bakkallar sadece satılanın parasını ödüyor.

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