Alternatifler - Gopuff
Instacart
instacart.com
Instacart, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da market alışverişi teslimatı ve teslim alma hizmeti yürüten bir Amerikan şirketidir. Şirket hizmetlerini web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla sunmaktadır. Hizmet, alışverişin kişisel bir müşteri tarafından yapılmasıyla müşterilerin katılımcı pe...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet son kilometre teslimatlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Sezgisel yönlendirme, gönderim, gerçek zamanlı izleme, analiz ve daha fazlası.
Routific
routific.com
Teslimatlar için En Kolay Rota Planlama Yazılımı. Güçlü rota optimizasyonunu beş yıldızlı teslimat deneyimiyle birleştiren Routific, yerel teslimat rotalarının planlanmasını zahmetsiz ve karlı hale getirir.
Local Express
localexpress.io
End-to-end grocery eCommerce platform for grocery stores, restaurants, bakeries or any other industry-specific businesses to go online.
Good Eggs
goodeggs.com
Absurdly fresh groceries and meal-kits delivered same day.
Locate2u
locate2u.com
Teslimatlar için Rota Planlayıcı ve Optimizasyon İşleri teslim almayı veya hizmetlerinizi takip etmeyi kolaylaştırıyoruz. Tek bir uygulama içinde kendi filonuzu kullanın veya diğer kuryelere dış kaynak teslimatları yapın.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine, tüm market siparişi sürecini otomatikleştirir. Tedarikçilere teslim ettikleri her şey için ödeme yapıyoruz. Bakkallar sadece satılanın parasını ödüyor.