WebCatalog
Gopos

Gopos

gopos.pl

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gopos çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletmenizi yönetmeyi kolaylaştıracak kanıtlanmış çözümler mi arıyorsunuz? Yiyecek-içecek sektörünün yanı sıra perakende ve hizmet sektörlerinde de işe yarayacak modern satış yazılımlarına göz atın. GoPOS entegrasyonları işinizi her düzeyde geliştirecek!

Web Sitesi: gopos.pl

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gopos ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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