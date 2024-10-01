Alternatifler - GoodData
Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel anal...
Deepnote
deepnote.com
Deepnote, ekipler için en iyi veri bilimi not defterini oluşturuyor. Kullanıcılar dizüstü bilgisayarda verilerini birbirine bağlayabilir, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm oluşturma yoluyla verileri keşfedip analiz edebilir ve kolayca paylaşabilir. Tüm bunlar, bulutta çalışan güçlü, tarayıcı tabanlı...
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçe...
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Grow
grow.com
Grow, kuruluşunuzdaki herkesin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren herhangi bir kuruluş, içgörüleri ortaya çıkarmak için verilerini bağlayabilir ve...
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Domo
domo.com
Domo, verilerden herkesin faydalanmasını sağlar, böylece iş üzerindeki etkileri daha da artabilir. Bulutta yerel veri deneyimi platformumuz, geleneksel iş zekası ve analitiğinin ötesine geçerek, kullanıcı dostu kontrol panelleri ve uygulamalarla verileri görünür ve eyleme geçirilebilir hale getirir....
Observable
observablehq.com
Observable, geliştiricilerin etkileyici, performanslı veri uygulamaları, kontrol panelleri ve raporlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözümdür. Eski BI araçlarının aksine Observable, geliştiricilerin kod kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır, böylece özel...
DataGPT
datagpt.com
DataGPT, kullanıcıların verileriyle ilgili her türlü soruyu doğal dilde sormalarına ve saniyeler içinde eksiksiz yanıtlar almalarına olanak tanıyan dünyanın ilk konuşma yapay zeka analistidir. DataGPT, aşağıdaki gibi karmaşık soruları yanıtlayabilen, hafızaya sahip, tamamen otonom bir sohbet robotud...
Sisense
sisense.com
Sisense, kuruluşlara analitiği her yerde, hem müşteri hem de çalışan uygulamalarına ve iş akışlarına entegre etme yeteneği sağlayarak geleneksel iş zekasının ötesine geçiyor. Sisense müşterileri, her zaman doğru yerde ve doğru zamanda zekayı aşılayan, son derece özelleştirilebilir, yapay zeka odaklı...
InsightBase
insightbase.ai
Yapay Zekayı Kullanarak Veritabanınızla Sohbet Edin. Doğal dilde sorular sorun ve saniyeler içinde yanıt alın. Artık SQL sorgusu yok, veri bilimi yok.
Mode Analytics
mode.com
Mode, modern veri ekiplerinin çalışma şeklini benimseyen ilk BI platformudur; bu, veri liderlerinin gerçek self-servis yoluyla daha verimli, daha yüksek etki analizi ve artırılmış veri olgunluğu sağlamasına olanak tanır. Birleşik zeka katmanı olarak Mode, modern veri yığınının yatırım getirisini en ...
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analitik ve veri bilimi için bir platformdur. Kod not defterlerini, veri uygulamalarını ve bilgi yönetimini birleştirerek verilerin kullanımını ve sonuçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Hex, en iyi not defterlerini, iş zekasını ve belgeleri kusursuz, işbirliğine dayalı bir kullanıc...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...
Chartio
chartio.com
Herkes için yeterince basit. Veri ekibi için yeterince güçlü. Chartio, bir kuruluştaki herkesin verilerine erişmesini, keşfetmesini, dönüştürmesini ve görselleştirmesini sağlama misyonuna sahip bulut tabanlı bir iş analitiği çözümüdür. Chartio ile artık her ekip üyesi kendi sorularını yanıtlayabilir...
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio, iş zekası pazarında güvenilir bir liderdir ve binlerce veri ekibinin ve iş kullanıcısının verileriyle ilgili daha bilinçli kararlar almasına gururla yardımcı olur.
Mineo
mineo.app
MINEO, verilerinizi keşfetmeniz, Python destekli dizüstü bilgisayarlar oluşturmanız ve dağıtmanız için kullanılan bir platformdur. Ayrıca makine öğrenimini kullanarak verilerinizin kalitesini de izler. Daha iyi bir Python Not Defteri --------------------------------- Mineo, Python dizüstü bilgisayar...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'...
Cube
cubeanywhere.com
İşletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörü! Gerçek zamanlı proje maliyetleri, zaman ve harcamalar sayesinde projelerinizi, görevlerinizi ve müşterilerinizi yönetmek çok kolaydır. Ekip üyesi, proje, müşteri ve şirket düzeyinde zengin etkileşimli grafikler elde edin. İşinizin ofisinizin kapıs...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT dışı uzman olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerl...
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel, verileri anlama, net görseller ve kontrol paneli raporları oluşturma sırasında zamandan, stresten ve sıkıntıdan tasarruf etmenizi sağlar. Otomatik Temizleme. Otomatik Analiz. Otomatik Görselleştir. Otomatik Tekrar. Bu: Hızlı, Kolay, Rehberli, Yapay Zeka destekli ve Güvenli. DataSquirre...
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma olanağı veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
Cascade
cascade.io
Cascade, ekipler için oluşturulmuş ilk gelişmiş analiz aracıdır ve analistlerin büyük veri kümelerini özel, tahmine dayalı içgörülere dönüştürmesine ve bulgularını kolaylıkla paylaşmasına olanak tanır.
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE, üretken yapay zekanın gücünü BI'nın hassasiyetiyle birleştiren kapsamlı bir zeka platformudur. Bulutta yerel, açık mimarili bir platform olan bu platform, yapay zeka destekli Intelligence Everywhere™'i enjekte etmek için tasarlanmış, ölçeklenebilir, geleceğe uygun bir anlamsal kat...
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca aça...
Trevor.io
trevor.io
Basit, sezgisel bir sorgu oluşturucu (veya SQL) kullanarak tüm ekibinizin raporlar oluşturmasına, arama yapmasına ve verilerinizden geçici yanıtlar almasına olanak tanıyın. Verilerinizden kolaylıkla güzel görselleştirmeler, gösterge tabloları ve raporlar oluşturun: - favori formatlarınıza aktarın - ...