Alternatifler - Go Answer

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial, modern bir iletişim merkezi programının nasıl olması gerektiğini biliyor: hızlı, ölçeklenebilir ve kullanışlı özelliklerle dolu. Satış ve destek ekiplerine kotaları doldurmak ve daha fazla anlaşmayı hızla tamamlamak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlar. Bunu, satış ekiplerinin tüket...