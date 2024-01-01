Alternatifler - Glopal
Groupon
groupon.com
Groupon, 15 ülkede etkinlikler, seyahat, ürünler ve hizmetler sunarak aboneleri yerel satıcılarla buluşturan küresel bir Amerikan e-ticaret pazarıdır. Merkezi Chicago'da bulunan Groupon, Kasım 2008'de burada faaliyete geçti ve kısa bir süre sonra Boston, New York City ve Toronto'da faaliyete geçti. ...
Booksy Biz
booksy.com
Sevdiğiniz şeye odaklanmaya devam edebilmeniz için işinizi yürütme konusunda Booksy'ye güvenin. Keyifli bir planlama, müşteri edinmenin her zamankinden daha kolay olması ve bir sağlık ve güzellik uzmanı olarak sihrinizi kullanmak için bolca ekstra zaman bekleyebilirsiniz.
Vagaro
vagaro.com
Bir sonraki salonunuzu, spanızı veya fitness profesyonelinizi bulun. İncelemeleri okuyun ve yayınlayın. Saç kesimi, boyama, tırnak bakımı, cilt bakımı, masaj, makyaj, kişisel antrenörler, yoga, pilates ve daha fazlası için 7/24 online randevu alın!
Gilt
gilt.com
Gilt, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi alışveriş ve yaşam tarzı web sitesidir ve 2007 yılında faaliyete geçmiştir. Bir zamanlar kağıt üzerinde değeri 1 milyar doların üzerinde olan şirket, sonunda yaklaşık 250 milyon dolara Hudson's Bay Company'ye satılmıştır; yatırımcılar.
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive, en iyi fiyatlarla birinci sınıf tatil perakende satışında uzmanlaşmış özel bir kulüptür. Seyahat özel satışlarında bir numara, üyelerine özel flaş fırsatlar sunuyor.
Localflavor
localflavor.com
LocalFlavor.com, sevdiğiniz yerel işletmelerin ürün ve hizmetlerinden tasarruf etmenizi sağlar. LocalFlavor.com'da yerel restoranlardan eğlence mekanlarına, eşyalardan ev hizmetlerine kadar tasarruf bulacaksınız.
Travelzoo
travelzoo.com
Oteller, uçuşlar, tatil paketleri, gemi gezileri ve yerel ve eğlence fırsatlarıyla ilgili seyahat fırsatları. Travelzoo'yu halihazırda kullanan milyonlarca gezgine katılın!
discountscode
discountscode.co.uk
Birleşik Krallık'ta çevrimiçi para tasarrufu sağlayan indirim kodlarının, fırsatların ve kupon kodlarının keyfini çıkarın. En sevdiğiniz markalarınızın en son promosyonlarının tümünü alın ✔ Kasım 2023'te Test Edildi ve Doğrulandı
Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes, üyelerimize özenle seçilmiş lüks oteller ve tatillerde büyük indirimler ve harika fırsatlar sunan, yalnızca üyelere özel bir seyahat kulübüdür.
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret, eBay ve Amazon'daki çevrimiçi perakendecilerin ve pazar yeri satıcılarının anında dünya çapında genişlemesine ve çevrimiçi satışlarını artırmasına olanak tanır.
Wine Routes
wineroutes.com
Kullanıcıların gezileri planlamalarına ve şarap ülkesine seyahat etmelerine yardımcı olan yeni bir uygulama olan Wine Routes, şarap ülkesi deneyimini yeniden yarattı. Sonoma County merkezli teknoloji şirketi Grapexchange tarafından geliştirilen uygulama, hem tüketicilere hem de şarap işletmelerine s...
LivingSocial
livingsocial.com
Şehrinizdeki en iyi deneyimler hakkında fırsatlar. LivingSocial'da yakındaki restoranları, spa'ları, etkinlikleri ve en iyi ürünleri keşfedin.