WebCatalog

Global Player

Global Player

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Web Sitesi: globalplayer.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Global Player çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Capital, Heart, Heart 80s, LBC, Classic FM, Smooth, Capital XTRA, Radio X ve Gold'un yanı sıra ruh halinize veya aktivitenize uyacak şekilde seçilmiş çok çeşitli yayınları canlı dinleyin. Global Player kontrolün sizde olmasını sağlar. Neyle ilgileniyorsan, en son hitler, rahatlama şansı veya güncel tartışmalar - Global seni ilgilendiriyor! Ve hepsinden önemlisi, tamamen ücretsizdir ve dünya çapında kullanılabilir.

Web Sitesi: globalplayer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Global Player ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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