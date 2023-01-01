Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Capital, Heart, Heart 80s, LBC, Classic FM, Smooth, Capital XTRA, Radio X ve Gold'un yanı sıra ruh halinize veya aktivitenize uyacak şekilde seçilmiş çok çeşitli yayınları canlı dinleyin. Global Player kontrolün sizde olmasını sağlar. Neyle ilgileniyorsan, en son hitler, rahatlama şansı veya güncel tartışmalar - Global seni ilgilendiriyor! Ve hepsinden önemlisi, tamamen ücretsizdir ve dünya çapında kullanılabilir.

Web Sitesi: globalplayer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Global Player ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.