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Alternatifler - Glean

Guru

Guru

getguru.com

İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç ​​şirketidir.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box is a product search and discovery solution suitable for any e-commerce platform. Luigi's Box magic starts with detailed analytics dashboards giving you all the relevant information about the performance of search & navigation elements on your site. Learn more about the performance of you...

Akooda

Akooda

akooda.co

Akooda Enterprise Search unlocks insights with Generative AI search for the whole enterprise. The new AI-powered search and analytics engine goes beyond delivering results, offering context, analysis, and a deep comprehension of your organization. Tailored to effortlessly handle a variety of data ty...

Conversica

Conversica

conversica.com

Conversica, gelir ekipleri için Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka'nın lider sağlayıcısıdır. Gelir Dijital Asistanları ile yaşam döngüsü boyunca gelirin kilidini açın.

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