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Alternatifler - Gitea

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket, Mercurial (lansmandan 1 Temmuz 2020'ye kadar) veya Git (Ekim 2011'den beri) revizyon kontrol sistemlerini kullanan kaynak kodu ve geliştirme projeleri için Atlassian'a ait web tabanlı bir sürüm kontrol deposu barındırma hizmetidir. Bitbucket hem ticari planlar hem de ücretsiz hesaplar sun...

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Avrupa'nın 1. PaaS sertifikalı HDS (Sağlık Veri Barındırma) ve ISO 27001 sertifikasına sahip Scalingo'yu keşfedin. Uygulamanızı Fransa'da barındırın ve birinci sınıf müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Uygulamalarınızı daha hızlı dağıtın.

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