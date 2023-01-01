Alternatifler - giosg
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.
Smartsupp
smartsupp.com
Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel, Facebook için yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya yönelik lider bot platformudur. Hızlı ve kolay bir şekilde Facebook Messenger botu oluşturmayı öğrenin; kodlamaya gerek yok.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Continually
continual.ly
Web siteniz için ücretsiz sohbet robotları ve canlı sohbet. Sohbet robotu oluşturucuyu sürükleyip bırakın, kodlama becerisi gerekmez.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır
Landbot
landbot.io
En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.
Omnichat
omnichat.ai
Çok Kanallı Mesajlaşma ile E-Ticaret Pazarlamasını otomatikleştirin. Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Pazarlama Otomasyonu ile çok kanallı mesajlaşma CRM'si ile daha hızlı büyüyün ve daha fazla satış elde edin.
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Userlike
userlike.com
Anlık sohbetleri uzun vadeli müşterilere dönüştürün. Müşterilerinizi yakınınızda tutan canlı sohbet yazılımı. Sohbeti web sitenizden başlatın, mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletişimde kalın.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor.
WotNot
wotnot.io
Mevcut ve gelecekteki müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi bugün otomatikleştirin! Bot oluşturmak kolaydır ancak istenen sonuçları elde etmek zordur. WotNot tam da bu noktada devreye giriyor ve sizin için hazırlanmış bir hizmet sunuyor. Kodsuz sohbet robotu platformumuzla, personel sayımızı artır...
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
LivePerson
liveperson.com
Yapay olmaktan başka bir şey olmayan, konuşmaya dayalı yapay zeka. İşletmeniz için gerçek sonuçlar sunarken müşterilerinizle anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturun.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi provides a mobile-first conversational sales & marketing platform for B2C enterprises. Our solution creates an opportunity for Sales & Marketing professionals to increase sales conversion, improve live engagement and provide a differentiating online customer experience. Whisbi combines all co...
Watermelon
watermelon.ai
GPT-4 sohbet robotunuzu dakikalar içinde oluşturun, web sitenizi kazıyın, belgelerinizi yükleyin ve müşteri hizmetleri ekibinizin iş yükünü azaltın. Müşterileriniz ve çalışanlarınız buna bayılacak.
Jebbit
jebbit.com
Dönüştüren mobil deneyimleri kullanarak mobil trafiği eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürün.
Voxie
voxie.com
Voxie is the conversational AI text marketing leader that helps retail, service, and restaurant passion brands connect with and learn from their customers to drive significantly more revenue. To learn more, visit www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee is a leading cloud communications provider that designs, develops, and distributes advanced Web & API automation solutions. Through its robust platform and scalable API, it helps corporations, retail businesses, and service providers, around the world, to communicate effectively with their ta...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly allows businesses to easily create and send automated, interactive, and personalized marketing campaigns through WhatsApp at scale. This promotes a 2-way conversation (unlike SMS & e-mail), where prospects and customers can choose their buying journey, increasing engagement alongside conve...
360dialog
360dialog.com
360dialog is an official business solution provider (BSP) of the WhatsApp Business API. The 360dialog WhatsApp API is very lightweight and needs no proprietary documentation, you can use the original documentation WhatsApp is providing. Around the WhatsApp API, 360dialog is providing a lot of enterp...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo is a full-suite marketing automation and CRM option for advisors and small businesses. We put the "Relationship" back into CRM with omni-channel and social media outreach. Text, Video, Call, Email, Social - do it all in Bonzo.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot is a Messenger Chatbot and Instagram DM Automation Tool. It is one of the best chatbot automation tools available in the market. It has some additional features which are unique to SocialNowa and are not provided by many of its Competitors. Like Unlimited Contact/Subscribers List,...
Dashly
dashly.io
Dashly is a conversational marketing platform. It helps over 700 SaaS and EdTech companies grow conversions and revenue by turning each interaction with clients into a person-to-person conversation. Put it on another level with call scheduling and video calls. With proactive messaging, a chatbot, an...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai is the world's leading AI sales outreach automation and B2C data prospecting platform. Key Features include: Identify your anonymous website visitors by email, templated sales outreach automation tools, integrations with thousands of business productivity tools, hundreds of million of c...
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçinizin 28 saniye içinde ücretsiz arama yoluyla sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir widget'tır. CallPage widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerini aramanıza olanak tanır ve %30-125 oranında daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur. CallPage ile ...
Botgate AI
botgate.ai
Yapay Zeka Araçlarımız, Sohbet Robotlarımız ve Mesajlaşma API'miz ile müşteri adayları oluşturmak amacıyla kişiselleştirilmiş ve hızlı yanıtlar vermek için bilgileri yakalayın, Yanıtlayın ve Kanallaştırın.
Joonbot
joonbot.com
Kodsuz sohbet robotu oluşturucumuzla birkaç dakika içinde bir sohbet robotu oluşturun. Müşteri adaylarınızı anında geliştirin ve satışlarınızı artırın.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit'in inceleme yönetimi, işletmenize yüzlerce yeni özgün inceleme kazandırır, Messenger, web üzerindeki mesajlarınızı yönetir ve Web Sohbeti, gelen kutunuzu yeni potansiyel müşterilerle doldurur. Modern yerel işletmeler için araçlar geliştiriyoruz.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğinizi aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasi...
Regal.io
regal.io
Regal.io, B2C markalarının büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmesi için daha fazla konuşmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış giden telefon ve sms satış çözümüdür. SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma ve AAA dahil 100'den fazla lider marka, olay odaklı çağrılar ve kısa ...
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai, yapay zeka destekli SMS konuşmalarıyla potansiyel müşterileri dönüştürür. Otomatik SMS mesajları potansiyel müşterilerin ilgisini canlı tutar ve dönüşüm oranlarını artırır.
Exceed.ai
exceed.ai
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ile potansiyel müşteri dönüşümünü geliştirin. Gelir etkileşimlerini otomatikleştirin, geniş ölçekte etkileşim kurun ve E-posta, Sohbet, SMS yoluyla etkileşim kurun.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Conversica
conversica.com
Conversica, gelir ekipleri için Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka'nın lider sağlayıcısıdır. Gelir Dijital Asistanları ile yaşam döngüsü boyunca gelirin kilidini açın.
Instabot
instabot.io
Instabot ile potansiyel müşteriler yaratın ve müşteri deneyiminizi geliştirin. Güçlü, özelleştirilebilir sohbet robotlarına sahip, kullanımı kolay platform. Dakikalar içinde kurulum yapın.
Desku
desku.io
Keyifli Müşteri Deneyimi için Yardım Masası Yazılımı. Her benzersiz işletme için kişiselleştirilmiş ve özel deneyimler sunan Yapay Zeka Destekli birleşik Omni-kanal platformuyla müşteri iletişiminde devrim yaratın.