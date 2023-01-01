Ülke çapında modern kabin tatil kiralamalarını bulun. Getaway, sıcak duşlar, klima, tam donanımlı mutfak, ateş çukurları, özel yollar ve evcil hayvan dostu kabinlerle doğanın içinde yer alan küçük kabinlere kaçışlar sunuyor. Modern yaşamda denge kurmaya inanıyoruz.

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