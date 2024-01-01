Alternatifler - GetApp
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc., yazılım endüstrisindeki alıcılar ve teknoloji satıcıları arasında aracı olarak hizmet veren ücretsiz bir çevrimiçi pazar satıcısıdır. Şirket, kullanıcı incelemeleri ve araştırmalarıyla tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun yazılım seçmelerine yardımcı oluyor.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge, yazılım tüketicilerine açık kaynaklı yazılım projelerini kontrol etmek ve yönetmek ve iş yazılımlarını araştırmak için merkezi bir çevrimiçi konum sunan bir web hizmetidir.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
Software Advice
softwareadvice.com
Yazılım aramak çok zor olabilir. Yardım edelim. İşletmeniz için doğru yazılımı ücretsiz olarak ve 15 dakika kadar kısa bir sürede bulmanıza yardımcı oluyoruz.
B2B Stack
b2bstack.com.br
On B2B Stack you will find the best reviews on the most used tools in the world of B2B business. Find out the opinion of professionals who use the tool you are thinking about purchasing on a daily basis. Discover and compare the qualities and defects experienced by users before purchasing, without ...
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest is an online platform which helps businesses, organizations & Professionals, in selecting the best software solutions. SoftwareSuggest simplifies the process by listing, reviewing and comparing business software. In the process, also helps software vendors discover and connect with ...
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest is an online platform which helps businesses, organizations & Professionals, in selecting the best software solutions. SoftwareSuggest simplifies the process by listing, reviewing and comparing business software. In the process, also helps software vendors discover and connect with ...
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 Marketing Solutions is your door to the more than 90M people researching, comparing, and buying software on G2 every year. For 10 years and 2 million reviews, software vendors have trusted G2 to build credibility and power their pipeline.
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot'un Satın Alma Zekası Platformu, teknoloji profesyonellerinin kurumsal teknoloji hakkında pratik, güvenilir bilgiler edindiği yerdir; böylece satın aldıkları şeyin tam olarak ihtiyaç duydukları şey olduğundan emin olabilirler. Dünyanın en büyük kurumsal teknoloji alıcıları topluluğu tarafınd...
Crozdesk
crozdesk.com
Crozdesk, işletmelerin tüm önemli yazılım kategorilerindeki yazılımları bulmasına ve karşılaştırmasına yardımcı olur. Fiyatlandırmayı, özellikleri, kullanıcı incelemelerini, sıralamaları, indirimleri ve daha fazlasını keşfedin.
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius, profesyonellerin iş teknolojisi ürünlerine ilişkin derinlemesine incelemeler yoluyla gerçek dünya görüşlerini paylaşabilecekleri bir sitedir.