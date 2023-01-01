Alternatifler - Gatekeeper
Linksquares
linksquares.com
Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.
Lexion
lexion.ai
Lexion, sizin yaptığınız gibi çalışan bir sistemde sözleşme sürecini kolaylaştırıp merkezileştirerek her ekibin daha hızlı, daha fazla iş yapmasına yardımcı olan, güçlü ve basit bir sözleşme yönetimi platformudur. Tüm uçtan uca anlaşma yapma operasyonlarınızı, herhangi bir ekibin anında kullanabilec...
Evisort
evisort.com
Evisort'un Akıllı Sözleşme Yönetimi Platformu, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmenize, gerçek zamanlı sözleşme analizleri almanıza ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü otomatikleştirmenize yardımcı olur.