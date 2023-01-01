Alternatifler - GanttPRO
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt'ın ücretsiz gantt grafiği oluşturucusunu deneyin ve sürükle ve bırak planlamasıyla dakikalar içinde çevrimiçi bir gantt grafiği oluşturun. En yüksek puan alan ve sonsuza kadar ücretsiz; kredi kartı gerekmez.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Lytho
lytho.com
Eskiden MotionNow'da. Daha iyi içerik sonuçları elde etmek için gelişmiş proje görünürlüğüne ve kontrolüne ihtiyaç duyan pazarlama ve tasarım ekipleri için iş akışı yönetimi.
Planful
planful.com
Planful, Sürekli Planlamaya yönelik Bulut FP&A Platformudur. Siz, FP&A ekibi olarak, sık ve karmaşık iş değişiklikleri sırasında organizasyonunuzu nasıl yönlendireceğinizi hızla planlayıp analiz ederek ön saflarda yer alıyorsunuz. Uzmanlığınız ve becerileriniz böyle anlar için yaratılmıştır ve biz s...
Narrator
narrator.ai
Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, gelir artışını sağlayan pazarlama çabalarını ölçerek, tahmin ederek ve planlayarak B2B pazarlama ekiplerinin daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olur.
SproutLoud
sproutloud.com
Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform