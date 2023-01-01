WebCatalog
Gan AI

Gan AI

gan.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gan AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletmeler Myna'yı kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak ve bunları özel bir açılış sayfası veya web kancaları aracılığıyla her temas noktasında kullanıcılarla paylaşmak için kullanıyor.

Web Sitesi: gan.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gan AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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