İşletmeler Myna'yı kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak ve bunları özel bir açılış sayfası veya web kancaları aracılığıyla her temas noktasında kullanıcılarla paylaşmak için kullanıyor.

Web Sitesi: gan.ai

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