Dijital pazar için profesyonel gelişime odaklanıyoruz ve yetenekleri ülkedeki büyük şirketlerle buluşturuyoruz. Eğitimde devrim yapmak istiyoruz!

Web Sitesi: gama.academy

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gama Academy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.