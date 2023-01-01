WebCatalog
Gama Academy

Gama Academy

gama.academy

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Dijital pazar için profesyonel gelişime odaklanıyoruz ve yetenekleri ülkedeki büyük şirketlerle buluşturuyoruz. Eğitimde devrim yapmak istiyoruz!

Web Sitesi: gama.academy

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gama Academy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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