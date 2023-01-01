Alternatifler - Gain
Asana
asana.com
Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc. "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook'...
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Zoho Projects
zoho.com
Proje yönetimi olabildiğince etkili. Zoho Projects, çalışmanızı planlamanıza, verimli bir şekilde takip etmenize ve nerede olursanız olun ekibinizle işbirliği yapmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet, Smartsheet Inc. tarafından geliştirilen ve pazarlanan, işbirliği ve iş yönetimine yönelik bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Tablolu bir kullanıcı kullanarak görevleri atamak, proje ilerlemesini izlemek, takvimleri yönetmek, belgeleri paylaşmak ve diğer işleri yönetmek için kul...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Nifty
nifty.pm
Araçları değil, projeleri yönetin. Sohbetler, Görevler, Dokümanlar, Takvim ve Toplantı araçları arasında geçiş yapmayı bırakın; ekibinizi ve müşterilerinizi basit ama güçlü bir uygulamada bir araya getirin.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt'ın ücretsiz gantt grafiği oluşturucusunu deneyin ve sürükle ve bırak planlamasıyla dakikalar içinde çevrimiçi bir gantt grafiği oluşturun. En yüksek puan alan ve sonsuza kadar ücretsiz; kredi kartı gerekmez.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, ekibinizin işleri birlikte daha hızlı halletmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü aracı içeren bir proje planlama yazılımıdır. Kullanıcı başına ücret yok. Ücretsiz deneme. Öğrenme eğrisi yok.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
CoSchedule
coschedule.com
Odaklanmanıza, projeleri zamanında teslim etmenize ve ekibinizi mutlu etmenize yardımcı olacak çevik pazarlama araçları ailesi. Şimdi organize olun.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy işbirlikçi ve sezgisel bir proje yönetimi aracıdır. Projelerinizi gerçeğe dönüştürmek için görevlerinizi kolayca planlayın ve zamanınızı düzenleyin.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Veritabanının ve proje yönetim sisteminin gücüyle tanıdığınız elektronik tablo. Gantt, Takvim, Kanban, Formlar ve Otomasyonlar. Ücretsiz başlayın.
Opal
workwithopal.com
Stratejiyi uygulamaya bağlayan esnek dinamik planlama platformu. Opal, pazarlama ve iletişim ekiplerinin olağanüstü işler yapmak için ihtiyaç duyduğu benzersiz görünürlük ve uyum sağlar.
Planly
planly.com
Gerçekten otomatikleştirilmiş sosyal medya zamanlayıcı. Planly herkes için ücretsiz bir sosyal medya zamanlayıcıdır. Tam otomasyon ve gelişmiş arayüzle, medyanızı saklamanıza, plan yapmanıza ve sosyal medyada otomatik paylaşım yapmanıza olanak tanıyoruz; başka bildirim gerekmiyor! Sosyal medya gönd...
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...
Narrator
narrator.ai
Narrator'ın veri platformu, müşterilerin işletmenizle olan her etkileşimini içeren müşteri 360 tarafından desteklenen, herkesin haftalar yerine dakikalar içinde yanıt almasına olanak tanır.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep is a marketing calendar & promotion planning platform designed to improve organization and communication for marketing teams of all sizes. Rather than using endless spreadsheets or hacking a project management tool to track marketing activities - PromoPrep is a true marketing calendar full...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...