GaGaNode

GaGaNode

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Web Sitesi: gaganode.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yeni nesil Merkezi Olmayan Konut IP + Bant Genişliği pazarı olan GaGaNode, Web3.0 teknolojisiyle küresel IPv4 adresi eksikliğini gidermeyi hedefliyor. GaGaNode, kullanıcıların boşta kalan ev bant genişliği kaynaklarını bağımsız olarak yönetmelerine yardımcı olmak için geliştirildi. Kullanıcılar, Idle Electronics aracılığıyla Web3 ağına, genel ağ IP'si olmadan evde katılabilirler. GaGaNode, herkesi yeni madencilik ekipmanı yatırımını azaltmaya ve mümkün olduğunca yazılım taşıma yoluyla Raspberry Pi, Android telefon, Arm SBC, TV Box, Xbox, Playstation ve diğer elektronik cihazlara GaGaNode'u kurmaya teşvik ediyor.

Web Sitesi: gaganode.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GaGaNode ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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