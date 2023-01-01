Alternatifler - Funnel
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Daha hızlı iş büyümesi için pazarlama otomasyon yazılımı. Zoho MarketingHub, birden fazla kanaldaki pazarlama faaliyetlerinizi başarıyla yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, bunları müşterilere dönüştürün ve onları d...
Databox
databox.com
İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph, pazarlama analitiği ve sosyal medya raporlaması için en görsel raporlama aracıdır. Şimdi ücretsiz denemeye başlayın! CC'ye gerek yok.
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics ile pazarlama verilerinizi Google E-Tablolar, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake ve daha fazlasına taşıyın.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
Woopra
woopra.com
İlk pazarlama dokunuşundan ürün kullanımına kadar tüm müşteri yolculuğunu analiz edin ve görselleştirin. Ücretsiz planımıza bugün kaydolun.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Reportei
reportei.com
Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
Dataslayer
dataslayer.ai
DİJİTAL PAZARLAMA RAPORLAMASI KOLAYLAŞTI. Tüm Digital MK verilerinizi Google E-Tablolar, Data Studio, İş Zekası platformlarına (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) ve BigQuery'ye saniyeler içinde aktarın. En iyi Supermetrics alternatifi.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics reklamveren veritabanı ve dijital pazarlama zekası platformu, rakiplerinizin dijital reklam stratejilerine şeffaflık getirir.
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel, net kişiler, huniler ve veriye dayalı büyüme stratejileriyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. GPT-3 teknolojisiyle güçlendirilmiştir.
DashThis
dashthis.com
Pazarlama raporlarınızı otomatikleştirmenin basit yolu! Saniyeler içinde güzel otomatik pazarlama, analiz, SEM ve SEO raporları alın. Ücretsiz denemeyi başlatın ve görün!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital sergi salonlarını, çevrimiçi haber odalarını yönetin.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish, Facebook Reklamları ve Instagram Reklamları oluşturmanın ve yayınlamanın en kolay yoludur. Bunu özellikle Dijital Pazarlama için zaman veya beceri bulmakta zorlanan KOBİ'ler için geliştirdik. Otterfish, ekibinizdeki herkesin yüksek performanslı Reklamlar yayınlamasını o kadar kolay hale g...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzers...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks ajanslar, medya şirketleri ve markalar için en üst düzey pazarlama otomasyon platformudur. Veri yönetimi, raporlama, analiz, iş akışı yönetimi, SEO ve daha fazlasını içeren kapsamlı araç paketimiz daha iyi verimlilik sağlar.
Mouseflow
mouseflow.com
Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.
WhatConverts
whatconverts.com
Pazarlama Ajansları ve Müşteriler için Potansiyel Müşteri Takibi Müşteriler için değer yaratmak amacıyla en iyi PPC ve SEO profesyonellerinin güvendiği tek lider izleme ve raporlama yazılımı.
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Cervinodata
cervinodata.com
With Cervinodata online agencies and online teams save up to one day per week on data preparation and reporting. Cervinodata brings all your advertising performance data + Google Analytics together in one central database and keeps it up-to-date. Cervinodata promises: 1. No more unexpected interrupt...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter is a product performance management (PPM) platform. The platform enables retailers to understand how their individual products perform throughout the product life cycle, allowing them to maximise their margins by making better, more informed decisions. Common retail operating structures (...
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush is the most complete CRM solution on the market that enables iGaming companies to leverage real-time data, AI, and gamification to build, grow, and retain strong player relationships that drive conversion and loyalty through lifecycle-specific journeys at scale. All in one unified solutio...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush is the most complete CRM solution on the market that enables iGaming companies to leverage real-time data, AI, and gamification to build, grow, and retain strong player relationships that drive conversion and loyalty through lifecycle-specific journeys at scale. All in one unified solutio...
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot, finansal hizmetlerde uzmanlaşmış bir dijital pazarlama teknolojisi ve hizmet sağlayıcısıdır. StoneShot, yoğun finansal hizmetler pazarlama ekiplerinin katılımı artırmasına ve müşteri deneyimini yükseltirken operasyonel verimsizlikleri en aza indirmesine yardımcı olur. Teknolojileri pazarl...
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca mü...
Magnews
magnews.it
Magnews, sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsü içinde Yolculuk Tasarımından geçerek, genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine kadar Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütm...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, gelir artışını sağlayan pazarlama çabalarını ölçerek, tahmin ederek ve planlayarak B2B pazarlama ekiplerinin daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olur.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Favikon
favikon.com
Sosyal Medya Stratejinizi Favikon ile Dönüştürün: Yapay Zekayla Desteklenen Yaratıcı Pazarlama Platformu. - Mükemmel yaratıcıları keşfetmek için sosyal medyanın potansiyelini kolayca ortaya çıkarın. Filtrelerimiz, sizin veya müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış belirli nişleri hedeflemeniz...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer, işletmelerin dijital pazarlamaya yaptıkları yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir analiz platformudur. Platformumuz, her büyüklükteki işletmenin tüm sosyal, arama, ücretli ve web performansı öngörülerini platformdan ayrılmadan tek, taki...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox, pazarlamacılara lansmandan ölçeğe kadar destek vererek kanal etkinliğini kolayca görmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Akıllı pazarlamacıların daha akıllıca harcama yapmalarına, analiz etmelerine, ölçeklendirmelerine, test etmelerine ve pazarlamalarına yardımcı olmak amacıyla ...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziya...
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B Pazarlama satış hattı ve gelirle bağlantılı Dreamdata, gelirinizi neyin artırdığına dair tam şeffaflık sağlamak için B2B pazara açılma verilerinizi otomatik olarak çıkarır, temizler ve basitleştirir.
Albacross
albacross.com
Hedef kitlenizi anlamak, görünmeyen potansiyel müşterileri ortaya çıkarmak ve pazarlama ve satış verimliliğini artırmak için her kaydı zenginleştirmek için Birinci Taraf Amaç Verileri.
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider. Lider Pazara Çıkma Güvenliği platformuyla verilerinizi ve analizlerinizi, yerinde dönüşümünüzü ve ücretli pazarlamanızı botlardan, sahte trafikten ve kötü niyetli kullanıcılardan koruyun.
Comscore
comscore.com
Comscore, platformlar arası medyayı planlamak, işlemek ve değerlendirmek için güvenilir bir para birimidir.
Singular
singular.net
Verileri kovalamak için sıfır zaman. Büyümeyi hızlandıran daha fazla zaman. Yeni nesil ilişkilendirme, dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi sahtekarlık önleme özellikleriyle yatırım getirisinin eksiksiz bir görünümünü elde edin. Singular, G2 Crowd'a göre 1 n...