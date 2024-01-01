Alternatifler - Fundbox
Revolut
revolut.com
Parayla ilgili her şey için tek bir uygulama. Revolut, günlük harcamalarınızdan tasarruf ve yatırımlarla geleceğinizi planlamaya kadar paranızdan daha fazlasını elde etmenize yardımcı olur.
Revolut Business
revolut.com
Güçlü, kişiselleştirilmiş araçların tek bir yerde bulunduğu, sınırsız bir hesap, işletmenizin finansmanı üzerinde size en üst düzeyde kontrol sağlar.
Holvi
holvi.com
Serbest meslek için hepsi bir arada hesabınız. Bankacılık, faturalandırma ve muhasebe – artı yeni bir ticari kredi kartı. Hepsi tek bir yerde, böylece önemli olana odaklanabilirsiniz. Bu, iş yaşamının basitleştirilmesidir.
Lendio
lendio.com
Brock Blake ve Trent Miskin tarafından 2011 yılında kurulan Utah merkezli Lendio (eski adıyla Funding Universe), ABD'de küçük işletme sahiplerini hedefleyen ücretsiz bir çevrimiçi kredi pazarıdır.
Vouch
vouch.us
Vouch, startupları hatalardan, davalardan ve saldırılardan koruyan yeni bir tür dijital sigorta şirketidir.
Crowdcube
crowdcube.com
Avrupa'nın hızlı büyüyen özel işletmelerinin hisselerini satın alın.
FundThrough
fundthrough.com
On-demand working capital for growing businesses. FundThrough offers businesses instant access to funds from unpaid invoices on an easy-to-use, online funding platform. Funding facility ranges from $500 to over $2 million, depending on the strength of the business' sales. Wherever a business is in i...
Hedonova
hedonova.io
Hedonova is a SEC-regulated alternative investment fund that allows you to invest in 12+ exotic alternative asset classes by simply investing in one fund. Our investment experts allocate your money in assets like wine, art, startups, crypto, real estate, and others. You may consider it a Mutual Fund...
Kiva
kiva.org
Kiva envisions a financially inclusive world where all people hold the power to improve their own lives.
Foundy
foundy.com
Foundy, Avrupa'nın önde gelen uçtan uca birleşme ve satın alma platformudur ve kurucuların ve iş satın alanların satın alma işlemlerini 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlamalarına yardımcı olur. İşletme satın almak ve satmak için uçtan uca platformunuz. Foundy, kurucuların ve satın alma sahiplerini...
Seedrs
seedrs.com
Avrupa'nın önde gelen kitlesel fonlama sitesi Seedrs ile en iyi yeni startup işletmelerine çevrimiçi yatırım fırsatları ve tohum ve melek yatırımlarını artırın.
Embroker
embroker.com
Embroker, iş yapma şeklinize göre oluşturulmuş sigorta komisyonculuğudur. En iyi brokerlardan birinci sınıf hizmet ile birlikte teknolojinin kolaylığını elde edersiniz.